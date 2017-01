Agné: "Espero un rival agresivo, intenso y muy duro"

El Real Zaragoza abrirá este sábado en Murcia (20.00) la segunda vuelta de la competición. Tras una semana con varios jugadores tocados, el equipo de Raúl Agné tratará de conseguir la primera victoria del año después de dos derrotas consecutivas. Además de Fran y José Enrique, Manu Lanzarote se ha unido esta mañana a la lista de bajas para el choque ante los murcianos.



"Fran y José Enrique siguen igual, y Lanza tampoco puede. El resto espero que estén disponibles", ha explicado este viernes el técnico, antes de realizar el último entrenamiento previo al choque que se disputará en, y que no presentará las condiciones más óptimas para la práctica del fútbol."Siempre el clima y el estado del campo puede condicionar, es evidente.. El de Mequinenza ha catalogado al UCAM como un rival "muy duro y complicado", que no pondrá las cosas fáciles a los zaragozanos. "Esta categoría es tan igualada que es igual de peligroso jugar contra el primero que contra el último. Aunque vayan segundos por la cola, son agresivos, intensos, presionan fuertes...Entre las numerosas incógnitas que envuelven al equipo está la de la portería. Después de formar con Álvaro Ratón el pasado sábado en Tenerife, con Irureta aquejado de un resfriado,el sábado en Murcia. "No digo nunca nada más de ese tema porque fui la mar de cenizo. Ya veremos mañana", ha explicado."No sé si es la semana más importante, lo que sí sé es que es la primera vez que venimos de dos derrotas. Intentaremos ir allí a ganar, pero me lo tomo con la misma importancia que tiene cada partido. Hemos empezado el 2017 con mal pie en cuanto a resultados y esperamos romper esa mala racha mañana", ha afirmado Agné.El preparador aragonés ha aprovechado también para valorar la figura de, última incorporación del Real Zaragoza, que no entrará en la convocatoria para el choque de mañana.. Se maneja bien en tres cuartas partes del campo, con un buen manejo de su pierna izquierda, y espero que nos ayude mucho", ha concluido.