La Condomina: de la nieve a los charcos

La Condomina ha cambiado la nieve por el agua en 24 horas. El miércoles, los copos caídos sobre Murcia tiñeron de blanco el césped del estadio; este jueves, las fuertes lluvias han traído los charcos. Tanto es así que, según sostienen fuentes del club, "si el encuentro ante el Real Zaragoza estuviese programado para hoy, no se podría disputar".



y el balón no corre. Mañana (por el viernes), los operarios trabajarán para mejorar el estado del piso.. Si sigue lloviendo así, no se descarta la suspensión", añaden las mismas fuentes", que reconocen que el drenaje de La Condomina no está preparado para las precipitaciones de los últimos días.. De no ser así, se repetiría la situación vivida hace aproximadamente un mes, cuando quedó suspendido el choque ante el Levante.