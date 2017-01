Imprevista vuelta a la vieja Condomina 13 años después

El partido del sábado es, para los veteranos zaragocistas, un chocante regreso al pasado más lejano de su vida futbolística. Volver a la vieja Condomina, el entrañable e histórico campo de Murcia, el de toda la vida, era algo imprevisible, fuera de cualquier cálculo cabal de quienes, en un momento u otro, pisaron sus gradas o su césped con el Real Zaragoza como excusa del viaje a la capital murciana. Porque desde 2006, este campo, de los más antiguos del fútbol español, estaba destarifado en el ámbito del fútbol profesional. Su inquilino de siempre, el Real Murcia, se mudó a la Nueva Condomina, un moderno estadio construido lejos del casco urbano, en el término de Cabeza de Torres, lindero con el pueblo de Churra, y el anciano estadio pareció morir para siempre.



Pero no ha sido así en el caso de Murcia.por el ayuntamiento, su propietario. El proyecto de demolición y construcción posterior de una urbanización de viviendas de alto nivel en pleno centro de la ciudad (el campo está junto a la Plaza de Toros, en un enclave privilegiado a 10 minutos de la Catedral de Santa María) no se llevó a cabo en los tiempos previstos y, por el contrario, lo que sí sucedió es que apareció otro club de fútbol que solicitó su uso y disfrute: el UCAM Murcia, la Universidad Católica murciana, que tenía como pretensión hacer un equipo profesional a corto plazo, como así ha sucedido.El nuevo, el bueno, el bonito, donde curiosamente juega el equipo que ahora ostenta una categoría más baja, el histórico Real Murcia, que milita en Segunda B; y el viejo, vetusto, deteriorado y legendario campo de casi un siglo de existencia, donde el uso corresponde al club de más alto rango en el presente de la capital pimentonera, el UCAM, que se estrena este año en Segunda División.. Un campo hecho en blanco y negro. En tiempos previos a la República, en plena dictadura de Primo de Rivera. En la España donde el fútbol era aún algo esnobista, minoritario, donde el tirón del espectáculo y la pasión estaban aun germinando. Hacer un cotejo ayuda a entender esta sensación.(si se quiere añadir, con el aderezo de que el Real Zaragoza estuviera jugando en La Romareda en Segunda B). Algo parecido se vive y se siente entre la afición de Murcia en los últimos tiempos.Observarán, a través de la televisión, que al campo le falta toda la tribuna que aparece a la derecha del tiro de cámara, de la tribuna de preferencia. Fue necesario derribarla por su mal estado hace un tiempo. El solar se cubre con una gigantesca lona para disimular el vago existente. Los graderíos están roídos por el tiempo. Las butacas, en su día rojas y blancas (del Real Murcia), fueron sustituidas por las azulonas del UCAM.. Va a hacer de eso 13 años. Poco después, el Real Murcia bajó a Segunda y se perdió el contacto con los aragoneses. Al tiempo, enseguida, el club pimentonero se mudó a su nuevo campo -en 2006- y cuando el Zaragoza debió volver a orillas del Segura, ya fue para estrenar el escenario recién construido, donde ha disputado partidos en las tres últimas visitas a Murcia.Repasar la ficha del último partido del Real Zaragoza en el viejo campo murciano es encontrarse con varios nexos de enlace con el presente de curioso análisis.. Perdió el Zaragoza 1-0, con un gol de Richi a pase del ex Esnáider. Fue un enorme chasco del equipo que entrenaba Víctor Muñoz, ya que el Murcia de Toschack era el colista (acabó bajando de categoría).que nos dejó el último paso del Real Zaragoza por La Condomina en febrero de 2004. Los que creímos que hacían historia por pisar por última vez aquel feudo murciano y que, sin embargo, serán relevados este sábado por el actual plantel, el de 2017.: Bonano; Valero, Hurtado, Cuadrado, Clavero; Acciari, Richi; Jensen, Gancedo (Pedro Largo, 80), Luis García (Carreras, 89); y Esnáider (David Karanka, 69).Entrenador: John Benjamin Toshack.: Laínez; Cuartero, Álvaro Maior, Gaby Milito, Rebosio (Ferrón, 61); Ponzio (Corona, 64), David Pirri; Galletti, Cani (Yordi, 46), Savio; y Villa.Entrenador: Víctor Muñoz.: Losantos Omar (Comité Vasco). Amonestó a Jensen, Valero, Acciari y Richi, del Murcia; y a Galletti y Ferrón por parte zaragocista.: 1-0, min. 35; Richi.: Tarde fría en Murcia, unos 9 grados, con 11.000 espectadores en las gradas (sobre un aforo de 16.000).