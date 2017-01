Edu Bedia será el segundo refuerzo del Real Zaragoza

Edu Bedia debe convertirse en el segundo refuerzo invernal del Real Zaragoza en la mañana de este jueves. El centrocampista creativo, santanderino de 27 años que ha militado en el último año y medio en el Real Oviedo, ha cerrado su compromiso con el club aragonés a lo largo de la tarde de este miércoles, culminando unas negociaciones que alcanzaron su velocidad definitiva el martes. Ahora solo falta el visto bueno y la rúbrica definitiva del trato por parte del propietario del club asturiano, el magnate mexicano Carlos Slim, por lo que la operación cuenta con el hándicap de la diferencia horaria entre España y Norteamérica y deberá aguardar a que sea la madrugada bien avanzada en Zaragoza para certificar el acuerdo.



. Si todo transcurre según lo programado,. A lo largo de las últimas horas, el medio centro cántabro ha estado despidiéndose de sus más cercanos en la ciudad ovetense. Ninguno de los dos clubes está en disposición de hacer oficial el acuerdo hasta que Slim no lo vise desde México. Solo por eso, la cuestión está todavía en tiempo de espera.El Real Zaragoza, de esta manera, ante la imposibilidad de avanzar en las últimas fechas en su pretensión de contratar a Fran Mérida, del Osasuna (el primero en la lista de deseados por la dirección deportiva zaragocista), y vistas las dificultades de inmediatez que presenta el mercado en estos momentos para concretar otros tratos iniciados con futbolistas de este perfil, decidió a principios de semana acelerar la vía ovetense y lanzarse de lleno a por un futbolista cuya salida del Oviedo era inevitable al no entrar en los planes de su entrenador, Fernando Hierro., ante el Girona en Montilivi. En la primera vuelta, el pivote montañés. Únicamente fue titular dos veces, al inicio del torneo, frente al Numancia y el Reus. Son 11 partidos los que lleva sin ser uno de los 14 jugadores ovetenses utilizados por Hierro en cada fin de semana. No contaba para nada y tenía asumido su adiós al club carbayón. En la última semana se han interesado por él con insistencia dos equipos más de Segunda División e, incluso, alguno de Segunda B dispuesto a pagar cifras importantes por su fichaje, caso del Lorca murciano. Pero es el Real Zaragoza el que ha salido airoso en el mercadeo, no tanto por su oferta económica, sino más por la propia voluntad de Bedia de venir a jugar al club aragonés.Edu Bedia se formó en el Racing de Santander, pasó cedido por el Salamanca, fichó por el Hércules y desembocó con 23 años en el Barcelona B, donde Narciso Juliá y Albert Valentín, los actuales jefes del área deportiva zaragocista, ejercían de responsables de área del club catalán. En Alicante (33 partidos, 5 goles) y Barcelona (39 partidos, 7 goles) firmó sus dos mejores temporadas, entre 2013 y 2015. De allí se marchó al fútbol alemán, al Munich 1860, donde apenas jugó asolado por las lesiones y la inadaptación. Y, al inicio de la campaña, decidió volver a España a las filas del Oviedo., que arrancó en 2008 como internacional español en las categorías base más importantes (hasta la sub-21), y en la que se postuló como una promesa del fútbol nacional que pretendían los equipos más importantes., acuciado por la necesidad y apostando por un jugador que acabe explotando vistiendo de blanquillo. Así pues, si nada se tuerce en el último momento, este jueves se verá a Bedia invirtiendo sus colores simétricamente. De la camiseta azul pasara a la blanca. Del pantalón, blanco, al azul. Y de las medias azules, a las blancas. Dejará el Oviedo y se convertirá en nuevo centrocampista del Real Zaragoza.