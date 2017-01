Marcelo Silva habla claro sobre el (improbable) ascenso

Marcelo Silva ascendió hace dos años a Primera División con la UD Las Palmas. Pretendía repetir experiencia cuando, a finales de julio, fichó por el Real Zaragoza. Es uno de los futbolistas experimentados de la plantilla, un senior con galones al que los malos pasos del equipo en la primera vuelta le han torcido el gesto. Es un ganador, como buen uruguayo. Y su grado de decepción por lo hecho en la primera mitad del torneo por el cuadro zaragocista no lo puede esconder. "Es evidente. Está más que claro. Con lo que hemos hecho, no nos da para poder aspirar a una plaza en Primera División", aseveró con rotundidad el charrúa, con las palabras justas y sin rodeos de oratoria.



Silva no solo hace ese balance mirando hacia atrás, al pasado reciente de los cinco meses precedentes. También ha sido cristalino al vaticinar lo que viene por delante de aquí a junio de no mediar una metamorfosis sobresaliente dentro del equipo: "Es evidente que", subrayó respecto de lo que él considera evidencias. "Es difícil hacer un balance. Las cosas no se nos han dado como esperábamos y no estamos en la tabla donde queríamos.", apostilló para denunciar que el equipo está incómodo en su día a día en la liga y para avisar de lo complicado que puede ser jugar cada domingo ubicados en la zona de peligro, la de la parte media-baja de la tabla.Marcelo no quiso entrar en demasiados detalles y su discurso giró mayormente sobre análisis generales. Pero de sus palabras destilan gotas de la inevitable decepción que muchos jugadores viven en este deficiente año del Real Zaragoza en Segunda División. "Todos somos conscientes de la situación en la que estamos, de que", admite Silva. ". Y tratar de ver en qué podemos mejorar", aconsejó de manera impersonal, para quien quiera darse por aludido.