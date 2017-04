Fran continúa fuera del equipo

Fran Rodríguez sigue sin ver la luz a su problema físico en la zona del tobillo izquierdo y continúa, una semana más, sin poder reincorporarse al grupo para optar a su retorno a la titularidad. El lateral diestro del Real Zaragoza lleva mes y medio parado, fuera totalmente de los planes de Raúl Agné. Su último partido fue el 3 de diciembre en Cádiz, donde una deficiente actuación personal suya, fue parte imporante del caos defensivo del equipo, que acabó perdiendo 3-0 en una noche terrible.



Agné, tras las duras críticas que tuvo que soportar Fran después de aquella cita en campo gaditano, optó por apartarlo del trabajo normal del equipo y explicó, ante tal decisión, que el lateral granadino había jugado infiltrado y con molestias varios partidos. Un capote del entrenador que no alivió los dardos sobre Fran y que, sin embargo, desveló las carencias de la plantilla desde otro prisma, el de los jugadores que estaban siendo alineados con problemas físicos por no tener relevos solventes detrás.Pero no fue así. Tras la semana de vacaciones, el zaguero de Almuñécar retornó con los mismos dolores. El día de Reyes, al observar que el daño continuaba activo, pasó por el túnel de resonancias del Hospital Quirón. Y el diagnóstico habló de una tendinitis en el peroneo de su pierna izquierda.Fran ya no jugó ante el Oviedo ni en Vallecas, ambos partidos previos a la pausa navideña. Tampoco contó en absoluto ni frente al Girona, ni el pasado fin de semana en el viaje a Tenerife. Ahora, en el inicio de esta tercera semana de enero, se tenía previsto evaluar su estado físico para que pudiera, poco a poco, ir entrando en la dinámica del grupo. Pero, por ahora, en el primer episodio del martes, la respuesta no es afirmativa.Se trata de un problema que, cuando se manifestó al regreso de Cádiz en los albores de diciembre, nadie imaginó que fuera a ser tan prolongado en el tiempo. La vuelta de Fran en el partido de Murcia el próximo sábado, por lo tanto, está sometida a todo tipo de dudas.