"El hecho de encajar tantos goles es un aspecto muy importante en el que yo fundamento mi parecer de que, con lo que hemos hecho, no nos da para ascender a Primera"



"Yo, como defensa, me tiene un poco... un poco, no. Me tiene bastante quemado este asunto. A mí me está tocando jugar y no me gusta para nada recibir goles todos los partidos. Es un aspecto en el que tenemos que mejorar. Los defensas, mejorando en eso, le podemos hacer mucho bien al equipo""Si consigues que no te conviertan goles en tu portería, aunque tú no marques, un punto tienes al final de cada partido. Fuera de casa, si no ganas, al menos tienes que empatar"