Marcelo Silva fue amonestado a partido concluido en el Heliodoro Rodríguez de Tenerife. El árbitro andaluz López Amaya incluyó la circunstancia extraordinaria en el apartado del acta dedicado a "Otras incidencias" y, en la reseña, indicó que "Marcelo Andrés Silva Fernández, a la conclusion del partido y aún sobre el terreno de juego, fue amonestado por realizar observaciones de orden técnico".



Por lo tanto, a las dos tarjetas amarillas que López Amaya mostró al Real Zaragoza durante el juego, la primera a Dongou en el minuto 26 y la segunda a Lanzarote en el 92, hay que computar esta a Marcelo Silva, que también sumará en su particular ciclo particular de castigo y que, en su caso, es la tercera del segundo bucle. Curiosamente, Lanzarote, jugando en punta y no con la exposición a las amonestaciones que tienen los defensas, lleva el mismo récord: tres tarjetas del segundo ciclo.que los demás jueces dejan siempre en blanco, dada su afición a amonestar y reflejar en el documento del partido las conversaciones que acontecen