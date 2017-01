El Real Zaragoza jugará la Champions de los videojuegos

Cada una de las tres plantillas, que contará con 14 integrantes (conocidos en el mundillo virtual como 'gamers'), estaráEste ha sido un requisito indispensable para el club. El resto del equipo contará, además de con más seguidores del conjunto aragonés, con otros especialistas de diferentes puntos de España. "Algunos de los componentes del equipo no son zaragozanos, pero los haremos zaragocistas, eso seguro", explica Carlos Arranz, director de marketing del club e impulsor de esta nueva área digital."Para cualquiera, el atractivo de jugar en el Zaragoza es importante. Queremos conformar buenas plantillas y hacer buenos papeles. Pero no va a ser fácil, va a ser muy competitivo", apunta Arranz. Los jugadores no cobrarán ni recibirán premios en metálico por sus resultados, pero muchos ven esta competición como una oportunidad de convertirse en 'gamers' profesionales, que sí reciben réditos económicos a través de la publicidad de empresas que apuestan por este mundo cada vez más pujante.", subraya Arranz.La competición cuenta con cinco categorías y el Zaragoza debutará en la más alta, en la Champions de los videojuegos, donde participará junto a los representantes del Sevilla, el Valencia, el Betis, el Sporting, el Villarreal o el Espanyol.Las temporadas son mucho más cortas que las del fútbol, ya que contarán solo con 14 equipos, con un ascenso directo y dos que promocionarán para subir o bajar de categoría.En el futuro, el Real Zaragoza se plantea incluso la posibilidad de expandir su área virtual con otras competiciones que no estén directamente vinculadas con el fútbol, algo que otros clubes como Baskonia ya están haciendo. "En Zaragoza hay nivel por encima de la media para hacer cosas bonitas y vamos a estar pendientes", subraya Arranz. Y, ¿qué gana el Real Zaragoza con todo esto? Presencia virtual y prestigio como club en un entorno cada vez más pujante dentro de la sociedad actual.apunta el responsable de marketing.