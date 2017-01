Las lesiones, un mal mayor

Llegó con el equipo decimoquinto, a dos puntos del ‘play off’ y a siete del ascenso directo. Esa fue la herencia numérica que recogío Raúl Agné de su predecesor en el cargo. Sin embargo, desde su llegada al banquillo de La Romareda, el de Mequinenza viene sufriendo asiduamente el mal endémico que viene persiguiendo al Real Zaragoza en las últimas temporadas, y del que tampoco escapó Milla: las bajas. Ya sea en forma de lesión (muscular, ósea o de cualquier otro tipo), sanción o por cualquier otro motivo, el técnico no ha podido contar con hasta 13 futbolistas de la primera plantilla durante alguna de las nueve jornadas que acumula al frente del navío aragonés.



La primera vez quecruzó el vestuario de la Ciudad Deportiva, además de la delicada situación clasificatoria,de competición. Dongou, Isaac, Xumetra y Wilk –lesionados– y Casado –sancionado–, fueron las cinco piezas que no pudo alinear en su primer once. Una expulsión como la que impedirá a Cani viajar mañana a Tenerife.Más allá de Xumetra,. Una condición que sí ampara a Manu Lanzarote. El extremo, cubierto su ciclo de cinco amonestaciones, no pudo jugar en el. Tras el viaje a las islas, fue el actual máximo goleador, Ángel Rodríguez, el que no pudo participar en la visita del Mirandés a Zaragoza, debido a su reciente paternidad. Dos pesos pesados de la actual plantilla cuya ausencia, paradójicamente, no repercutió negativamente en los intereses del equipo.hasta la fecha. Una rotura de fibras obligó a parar a un fijo como, que también se perdió el último choque ante el Girona por sanción. Una tendinitis en el peroneo de la pierna izquierda y la reciente rotura en el sóleo de José Enrique completan el parte de lesiones en la maltrecha zaga aragonesa.. Un once que no se ha repetido en ninguno de los nueve encuentros con él en la banqueta.