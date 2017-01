Es el momento de Agné, el momento del Real Zaragoza

Difícilmente encontrará el Real Zaragoza en lo sucesivo un cruce de caminos tan decisivo como el que aparece en este 8 de enero en La Romareda, cuando se disputa la jornada 20ª, la penúltima de la primera vuelta, en puertas por lo tanto de la mitad exacta del campeonato. Después de ganar por primera vez dos partidos consecutivos en lo que va de liga, los zaragocistas reciben al 2º clasificado antes de iniciarse esta importante estación del torneo. El Girona, el rival en cuestión, tiene 33 puntos. A la sazón, solo 6 más que los 27 que alcanzaron los blanquillos tras juntar la tacada de media docena al superar 2-1 al Oviedo y 1-2 al Rayo Vallecano en las dos fechas precedentes. Es decir, si el Real Zaragoza logra superar a los catalanes en su rol de local, se pondrá a solo 3 puntos de distancia del ras del ascenso directo. Pura referencia, cierto es (de hecho, el Getafe ya ha levantado ese nivel ganando el viernes en Almería), pero un alivio mental enorme después de muchos errores, dudas y defectos de forma acumulados desde agosto.



, que llegó en octubre para relevar al perdido Luis Milla después de que el turolense echara a perder un buen inicio de campaña,, vivió dientes de sierra desde el primer día en cuanto a la solvencia de su equipo, mermado por sus hechuras de plantilla corta, afectada por lesiones y bajas puntuales y, sobre todo, porque muchos jugadores fichados por Juliá y Valentín para ser relevantes en el grupo no lo han logrado en todo lo que va de curso por unas u otras causas (Irureta, Fran, Casado, Alex Barrera, Juan Muñoz, Xumetra, Edu García, Bagnack, Popa...). También porque otros que ya estaban tampoco han llegado al nivel de rendimiento que se les presuponía, con Erik Morán o Isaac como ejemplos más cristalinos.Total, quey tuvo que empezar a tragarse más de un sapo cuando, en una(tuvo que ser en el Carranza precisamente, donde Agné salió no demasiado bien parado de su etapa cadista), sus muchachos lo llevaron a uncon una derrota por 3-0, que pudo ser mayor, y queporque, además, venía de empatar en casa ante el Reus 2-2 y de perder, en el anterior viaje a Getafe, por 1-0, otros dos partidos llenos de máculas y graves abolladuras tácticas.de distancia. Un abismo de vértigo que advirtió de los problemas que podía llegar de no mediar una reacción inmediata. De eso solo hace un mes. El caos de Cádiz fue el 3 de diciembre. La semana de tambores apaches fue la que unió esa noche gaditana con el 11 de diciembre, cuando llegaba el Oviedo a La Romareda como rival de tronío (era 5º) que iba a definir el estado de las cosas con fidelidad.. Porque Agné y sus muchachos, con los percherones que vienen tirando del carro con mayor fortaleza y acierto desde agosto (los Zapater, Cani, Ángel, Cabrera, Marcelo Silva, Ros, Lanzarote y José Enrique) dando un golpe sobre la mesa, tuvieron el salero de voltear la tendencia cuando más oscurecía el horizonte. Ganaron 2-1 al Oviedo y, sobre todo, doblegaron a domicilio al Rayo por 1-2 logrando así un doble efecto jamás conseguido hasta ese momento desde que esta temporada nació: por primera vez se hilvanaban dos triunfos seguidos y por primera vez se ganaba un partido como visitantes.. La igualdad que ha reinado hasta ahora en la clasificación, algo que inexorablemente se irá rompiendo a partir del próximo mes o mes y medio, ha permitido a los zaragocistas flotar, entre su mediocridad y la de la mayoría de los demás, en tierra de nadie. Pero llega la hora de subirse a un vagón, ya no caben medias tintas. Y ganar al Girona supondría subir los dos pies en el estribo del que acoge a los aspirantes al ascenso a Primera, los que caminan en la cúpula de la tabla (Levante, Getafe) y el grupo que pelea por las cuatro plazas de promoción, que aún es bastante amplio.. Justó llegó cuando el ánimo se encendía en positivo tras lo de Vallecas. Quizá muchos hubieran preferido no parar por ese factor anímico inequívoco. Pero. Quería hacer un antes y un después. Recuperar a los lesionados. Fichar al menos un central. Llevar a cabo una 'mini pretemporada' condensada en las tres semanas de pausa liguera. Un reseteo global que, a criterio del entrenador de Mequinenza, debe tener enormes beneficios de todo tipo a partir de ya mismo.-su Girona, en cierto modo-y, de este modo, subirse a la chepa de los gerundenses y entrar a'. Todo esto, que no es poco como puede apreciarse, se pone en juego en el partido ante el Girona en La Romareda.