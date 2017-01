Popa no cuenta ni para entrenar

A nadie escapa que Razvan Popa está viviendo sus últimos días como jugador del Real Zaragoza. Su salida en el mercado de invierno, que ya rige desde el día 1 y que concluirá el próximo día 31 del presente enero, es inevitable. Por motivos diversos, el joven central rumano, de 19 años, no ha engranado debidamente en la dinámica del vestuario zaragocista y está a la espera de que sus agentes y el propio club le encuentren acomodo en otro lugar. El entrenamiento del jueves, celebrado a puerta abierta en La Romareda, descubrió de manera cristalina que Raúl Agné no cuenta con él ni para ensayar los simulacros de partidillo en las horas previas al siguiente partido.



Popa hizo la primera parte del entrenamiento con el equipo con la normalidad habitual (es decir, cubierto de ropa hasta quedar casi oculto y con muchas fases de los ejercicios desplazado en segundo término). Y, cuando Agné repartió petos y organizó dos equipos para jugar un partido en campo reducido, Popa no contó en ninguna de las dos alineaciones.De principio a fin,. Fichado del Inter de Milán Primavera (juvenil/filial) como joven promesa que asumiera el rol de central suplente por detrás de los senior Cabrera y Marcelo Silva, su evolución ha sido cada vez más negativa. No solo en el aspecto futbolístico, donde suma 7 minutos en partidos de liga y la disputa del choque copero ante el Valladolid (donde curiosamente marcó de cabeza el único gol del equipo en la derrota por 1-2 del Real Zaragoza ante los pucelanos), una escasísima aportación que denuncia carencias graves en su calidad y solvencia deportiva a criterio de los entrenadores, tanto Milla como Agné.en su presente y futuro.que lo envolvió desde su llegada a Boltaña a finales de julio.Su salida de la plantilla, mediante la fórmula que el club pueda pactar con todas las partes, es cuestión de poco tiempo. De momento, como Agné hizo ver este jueves a ojos de todos, Popa ya no va a contar ni para los partidillos de entrenamiento.