Fran, casi descartado contra el Girona

Fran Rodríguez tiene casi imposible estar a punto físicamente para poder ser convocado por Raúl Agné de cara al partido del domingo ante el Girona (La Romareda, 18.00). El lateral derecho del Real Zaragoza, que ya fue baja en los dos últimos choques previos al parón navideño -ante el Oviedo y el Rayo Vallecano-, no ha evolucionado todo lo positivamente que se esperaba en las tres semanas de suspensión de la competición de los problemas de tobillo que arrastra desde hace más de un mes.



De hecho, desde el regreso del equipo a los entrenamientos, el miércoles de la pasada semana (día 28 de diciembre), al carrilero granadino no le han podido incorporar al grupo con normalidad en ningún momento. En el ensayo de este jueves en La Romareda, Fran volvió a ser la ausencia más llamativa, junto con Xiscu. Ambos se marcharon a la Ciudad Deportiva para ser tratados por los fisioterapeutas de manera individualizada.en la que fue puesto en evidencia por el extremo local Álvaro García y el lateral del mismo lado, Brian, en dos de los tres goles de los andaluces en la catastrófica noche del 3-0 adverso que encajó el Real Zaragoza en el Carranza, Agné salió en su defensa advirtiendo de que llevaba varias semanas jugando infiltrado por los problemas físicos que aún le perduran en el tobillo dañado. La consecuencia de aquel episodio fue evidente: Fran ya no volvió a ser convocado y se centró en recuperarse al cien por cien de su dolencia. Contra el Oviedo, el lateral derecho fue, contra todo pronóstico, Bagnack. Y en Vallecas, le tocó turno a Isaac.pues Agné y el cuerpo técnico contaban con que todos los lastimados antes de Navidad estarían aptos para retomar la liga ante el Girona el 8 de enero. El lateral andaluz parece que va a ser la excepción, pues tanto Xumetra como Edu García, sus colegas de enfermería en las últimas semanas, sí que tiene ya el alta médica. Por lo tanto, Agné parece estar abocado, de nuevo, a ubicar en el flanco derecho de la zaga ante el Girona, bien a Isaac -el recambio natural- o bien a Bagnack.