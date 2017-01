El Zaragoza inscribe a Raí y Raúl Agné ya puede contar con él

De momento, igual que con Luis Milla,Al tener el Zaragoza plazas libres de extracomunitario (se permiten dos en Segunda), no hay problema legal para que Raí, de 18 años, pueda jugar cuando así se estime. Lo mismo sucede con el filial de Tercera, categoría en la que no hay cupo para alinear futbolistas extranjeros.Uno de los obstáculos que habían impedido jugar partidos a Raí con los equipos inferiores del Zaragoza desde su llegada había sido precisamente esto, su condición de extracomunitario. Los menores de 18 años que no son ciudadanos de la Unión Europea procedentes de un traspaso internacional no pueden jugar hasta que no son mayores de edad, salvo en el caso de los traspasos internacionales de jugadores comunitarios, cuando el límite son 16 años. Ya mayor de edad y ya expedida su licencia gracias a tramitación del tránsfer, Raí ya no está impedido para calzarse la botas y disputar minutos oficiales. El Zaragoza, además, deberá abonar unos 14.000 euros a Fluminense y Botafogo en concepto de derechos de formación, pues el futbolista jugó en las categorías inferiores de ambos clubes antes de venir a España con 14 años y su primer contrato profesional se va a activar en el Zaragoza.