Edu García ya está listo

El nuevo año devuelve al primer plano a Edu García, plenamente restablecido del traumatismo testicular que le obligó a pasar por el quirófano dos veces entre finales de noviembre y principios de diciembre. Apartado desde entonces de los terrenos de juego, el extremo zaragozano recupera estos días el pulso de su fútbol, de nuevo integrado en la disciplina corriente de entrenamientos de Raúl Agné, feliz y listo para jugar contra el Girona si es necesario. "Mi idea es estar disponible para el entrenador esta semana ya. Desde la lesión, he intentado trabajar todos los días para poder estar ahora", comentó el futbolista este martes antes del entrenamiento del Real Zaragoza.



Después de un mes complicado, con cuidados extremos y una delicada recuperación, Edu García respira aliviado:Por un lado, estaba pendiente de si podría funcionar bien en la vida normal, y por otro, si podría jugar pronto. Desde entonces, todo ha estado enfocado a volver cuanto antes. Creo que ha sido rápido para el tipo de lesión que ha sido"."Tanto el jugador como el delegado del Reus se pusieron en contacto conmigo. Fue una jugada fortuita y les agradezco mucho la preocupación", apuntó el extremo del Real Zaragoza. Edu García es uno de los futbolistas que ha recuperado Raúl Agné con el cambio de año: él, Xumetra y Fran (aunque este lunes no ha entrenado por la mañana porque ha pasado pruebas médicas y sigue un plan específico, como José Enrique) ha ampliado los recursos del técnico. Solo Wilk permanece fuera de la dinámica del grupo. "