Contratos en extinción

El nuevo año no solo trae la apertura del, sino que también, con el 30 de junio con fecha de expiración. Una escenario que permite a los futbolistas en esta cuenta atrás comprometerse con cualquier club, firmando nuevos contratos sin que se quebrante así la reglamentación de laFIFA. En else encuentran, desde ayer, en esa situación especial:Todo ellos tienen estipulados en sus respectivos contratos la fecha del 30 de junio de 2017 como punto final de sus vinculaciones con el club aragonés, aunque Marcelo Silva y Lanzarote poseen opciones para prorrogar su estancia en el Zaragoza.

Desde la perspectiva de la entidad aragonesa, no todo los casos tienen el mismo calado.. Mientras que otros, por su valor deportivo presente o futuro, pueden entrar con mayor o menor presencia en los planes del proyecto zaragocista.Los tres situaciones contractuales quesuscitan en las oficinas del club son las de. En todo caso, la incertidumbre deportiva es el principal condicionante a la hora de tomar decisiones en relación a posibles renovaciones. Con la temporada aún sin rebasar el ecuador, cualquier actuación en clave de futuro está supeditada en el Real Zaragoza a una ascenso o no de categoría. Hasta que esto no se defina hay casos de complicada resolución previa. El escenario deportivo, de este modo, es la variable esencial de la planificación de la plantilla.Aun con todo,y también son jugadores con cierto cartel de cara a otros clubes. Son, en gran medida, las situaciones más delicadas que debe gestionar el club. Por ejemplo,, con un rendimiento alto y es pieza sugerente en el mercado. El tinerfeño cumple 30 años en abril y sus diez goles actuales (una proyección de 20 a final de curso) son un caramelo. En Segunda , no le faltarán pretendientes. Al contrario que con Ángel, el Zaragoza sí ha realizado movimientos oficiales parade. El central de 25 años representa uno de los salarios más altos de la plantilla (como Ángel) y ya rechazó en verano una oferta de ampliación. La idea del uruguayo es esperar a que se aclare la situación deportiva del Zaragoza antes de tomar decisiones, aunque su prioridad es seguir en España. Propuestas, en cualquier caso, no le van a faltar. Osasuna es, desde hace seis meses, unos de los clubes que lo tienen señalado. Ya en verano intentó su fichaje en un ‘pack’ con Diego Rico, pero no cristalizó acuerdo alguno.La juventud y la proyección también son los activos fundamentales de. En el club se cree que el camerunés, lesionado buena parte de la temporada y que la pasada dejó destellos interesantes,Firmó el pasado enero una temporada y media, y su curva de rendimiento en los próximos meses marcará los pasos a seguir del club. Es un jugador que, con 21 años, posee un evidente cartel.Lasestán sujetas a. En el caso del extremo, se pactó en la firma de contrato actual en julio la opción de prorrogarlo una temporada más si así lo entendían ambas partes o si se cumplen una serie de objetivos por rendimiento. Por su parte, Marcelo Silva se comprometió solo por una campaña, aunque con opción a otra si el Zaragoza asciende a Primera. Por último, Wilk, ahora lesionado de larga duración y dos temporadas de calvario, y Bagnack tiene difícil continuar en el club aragonés.