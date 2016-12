Merino es la pieza clave en las opciones del Zaragoza para fichar a Mérida

Si quieren saber el índice de probabilidades que tiene el Real Zaragoza de contratar en enero al centrocampista osasunista Fran Mérida, miren ustedes lo que sucede con Mikel Merino. El joven medio centro pamplonés, internacional español sub 21, que fue fichado por el Borussia Dortmund el pasado verano, es una de las principales bazas que está intentando conseguir el Osasuna en los últimos días de cara a buscar el milagro de la salvación y la permanencia en Primera División, donde los rojillos son colistas (20º puesto) con solo 7 puntos tras 16 jornadas disputadas. Ante las pocas oportunidades que está teniendo Merino en su nuevo club alemán en los primeros meses, la directiva osasunista ha pedido su cesión. Es decir, su vuelta momentánea al club navarro, para que pueda ayudar a la pretendida resurrección en la máxima categoría.



y, así, el Real Zaragoza estaría en disposición de entrar en tratos definitivos para casar su contratación.para volver a Pamplona en auxilio de su equipo matriz durante los próximos cinco meses,-pese a que a su entrenador, Caparrós, no le convence demasiado su perfil-Así pues, el resumen del asunto es breve y cristalino:gestión que deberá cerrarse en las próximas cuatro semanas como máximo.En principio, como ha reconocido públicamente la directiva osasunista en los últimos días,. Los dirigentes deportivos del club germanopara la figura de Merino. De hecho,(que la va a haber, dado que en el primer equipo 'borusser' no tiene espacio ahora mismo)y le están buscando destino entre los equipos más necesitados de la máxima categoría alemana.En las últimas horas,publicó en primera plana la. Por ahí van las tesis del Borussia: que Merino siga creciendo dentro del ambiente del fútbol alemán, que conozca cada vez mejor la idiosincrasia de la singular Bundesliga. Les genera dudas que el prometedor medio centro navarro vuelva a casa por un tiempo.Y, en esa disquisición, indirectamente está jugando sus bazas (pocas, por lo que se destila del caso) el Real Zaragoza en lo que sería ladel fichaje -cesión- de Fran Mérida para la segunda parte de la temporada, un refuerzo de altura para el centro del campo zaragocista, que anda buscando un jugador de esas características creativas y goleadoras desde la segunda línea.El Huesca, equipo anterior de Fran Mérida y desde el que fue traspasado al Osasuna el pasado mes de julio, era otro escollo que se interponía hace un tiempo entre las ganas del Real Zaragoza de contar con el fino centrocampista y las verdaderas opciones de lograrlo. Cuando Mérida empezó a no contar con minutos en el cuadro rojillo y a barajarse la hipótesis del abandono de la plantilla navarra en enero, el cuadro oscense se postuló como lugar de posible retorno del jugador. Pero, finalmente, ha sido Lluís Sastre quien, desde el Leganés, ha sido fichado por los altoaragoneses para desempeñar el papel organizador en su medio campo en la segunda vuelta. De este modo, ese obstáculo logístico se le ha aclarado al Real Zaragoza de manera natural y sin forzar ningún resorte.Hay más detalles pendientes en esta complicada operación que tiene proyectada el Real Zaragoza en un bosquejo previo, aun sabedor de que es complicado consumarla. Pero, para que las demás fichas pudieran moverse y tener sentido, lo primero es que Merino pueda recalar en el Osasuna. Si no es así, el resto de los avances se tornarán prácticamente inviables. Así que,Con Merino como pieza clave, como. Cosas del mercado.