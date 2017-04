Las sabias y sinceras reflexiones de un veterano con galones

Ángel Rodríguez, el delantero centro titular del Real Zaragoza y máximo goleador del equipo con 10 goles en 19 jornadas, ha ejercido de guía espiritual del grupo en el penúltimo día del año que se marcha. En su papel de portavoz del vestuario, en la fría mañana del viernes en la Ciudad Deportiva, el ariete tinerfeño ha hecho uso de su veteranía y conocimiento de la categoría para reconocer los problemas del equipo en los primeros cuatro meses de competición y sugerir soluciones y detalles a prevenir en lo sucesivo. No en vano, Ángel cumple este curso su 7ª campaña jugando en Segunda División, hábitat que pisó con el Tenerife, el Elche y, ahora, por segundo año, con el cuadro zaragocista.



"Espero que en 2017 las cosas sigan igual en lo referente a mi rendimiento individual y, también, que mejoremos en lo colectivo en muchas facetas del juego.comenzó deseando en voz alta el canario. Ángel quiso hacer hincapié en ese apartado sustancial de la conducta del equipo, la regularidad, algo que ya el año pasado, cuando Ángel llegó al Real Zaragoza, arruinó cualquier aspiración de éxito final. "Será la regularidad la que nos marque dónde vamos a estar al final de la temporada. Si hubiéramos conseguido ser más regulares hasta ahora, posiblemente estaríamos ahora más arriba.", remarcó.Ángel también destacó un apartado clave que ha sido el gran lastre negativo en la solvencia del Real Zaragoza durante los primeros cuatro meses de liga: la incapacidad de ganar un partido a domicilio. Por fin, in extremis, en el último choque de 2016 en Vallecas, el equipo blanquillo se quitó de encima esa rémora ganando 1-2 al Rayo y abriendo nuevas expectativas de cara al futuro más inmediato. "Nos costó mucho ganar un partido fuera de casa. Prácticamente toda la primera vuelta. Por eso digo que no somos regulares. Al final, en La Romareda nos hemos hecho fuertes y se nos han escapado muy pocos puntos. Pero, fuera de casa, tenemos que mejorar muchísimo., aseveró con seriedad.con su permanente presión a los defensores rivales durante la disputa de los partidos. En este terreno defensivo, donde los números desnudan la debilidad del actual Real Zaragoza, el goleador canario también lanzó un consejo de experto:. Mientras tú tengas la portería a cero, la victoria la vas a tener a mano siempre. Y nosotros hemos encajado muchísimos goles. Es injusto señalar a algunos jugadores o a la línea defensiva. Esto es cosa de todos. Y no hemos estado bien en esta faceta, sobre todo fuera de casa. Es algo que tenemos que mejorar ya mismo", apuntó con especial énfasis.Por último,tras el parón navideño. Si difícil ha resultado el primer tramo de la liga, nada apunta a que el camino vaya a allanarse a partir de ahora., advirtió el '9' del Real Zaragoza para que todo el mundo sea consciente del alto grado de rendimiento que la competición va a pedir al cuadro aragonés de aquí a junio.