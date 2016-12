Agné rebaja las expectativas sobre Raí Nascimento

El caso del joven Raí Nascimento, delantero juvenil brasileño del Real Zaragoza que no ha podido disputar un solo partido desde agosto al no tener su documentación internacional en regla cuando se cerró el mercado estival, es una de las asignaturas pendientes en los despachos que el club tiene previsto solucionar en las próximas 72 horas. La intención, como se viene anunciando desde el club en las últimas semanas, es inscribir al jugador en la Liga de Fútbol Profesional con todos los papeles visados por la Federación Española, 'tránsfer' de cambio de país incluido.



tanto con Luis Milla como con Raúl Agné al frente del banquillo. En ningún momento ha trabajado con el filial o con el juvenil pese a que, una de las opciones que se baraja es la de dotarle de ficha de uno de estos equipos base (un dorsal superior al 25) aunque siga ejercitándose con el plantel de Segunda División., que tuvo continuidad en otro bolo veraniego en La Romareda ante el Ebro.Sin embargo,quiso, en su primera rueda de prensa posterior a la Navidad,que ha ido envolviendo en los últimos tiempos la figura de Raí.Yo creo que lo más importante para él es que se arregle su situación personal y que pueda competir. Y, luego, ya lo valoraremos y lo veremos en la competición. Porque se están creando unas expectativas sobre un futbolista la que nadie ha visto jugar., espetó el entrenador de la primera plantilla de forma tajante.Agné no aclaró, además, si el mecanismo de inscripción de Raí llegará a buen puerto al inicio de la semana que viene, con el inicio de enero, o sufrirá nuevo retraso. No pareció un asunto demasiado relevante por su manera de valorarlo. "No sé nada. Sé que están en ello y que esperamos que se pueda solucionar", se limitó a explicar el entrenador al respecto.