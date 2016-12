"Quiero que nadie se sienta titular, eso nos hará ser mejores"

Raúl Agné anuncia un modo de operar mucho más ágil desde el banquillo del Real Zaragoza a partir del próximo partido. El motivo es su predilección por mover cada semana la composición de sus equipos iniciales cada jornada, de ofrecer oportunidades a los jugadores y de dotar de días de oxígeno y descanso a quienes lo necesitan en momentos puntuales de la competición. Algo que, por la escasez de efectivos y las lesiones, nunca pudo poner en práctica desde su llegada, a finales de octubre.



porque eso me va a permitir encontrar un once ideal.de la gente. Hasta ahora, en el tiempo que llevo aquí, hemos estado bastante condicionados en ese sentido por las ausencias, por las lesiones. Por eso digo que lo mejor de la vuelta de vacaciones es poder contar con toda la plantilla, poder ver cómo se han recuperado Xumetra, Edu García o Fran y ya estamos todos.", explicó el entrenador zaragocista en una rueda de prensa que ofreció este jueves en la Ciudad Deportiva.Es evidente, escuchando los razonamientos de Agné, que el de Mequinenza no va a detenerse hasta conseguir que el Real Zaragoza logre destilar mayor solvencia en su juego, siempre que los futbolistas le respondan positivamente a sus requerimientos tácticos y logre(los dos primeros meses bajo la batuta de su antecesor, Luis Milla). Al preparador aragonés, el rendimiento del actual Zaragoza se le queda escaso para el potencial que puede desarrollar a plenitud de prestaciones.. Y, como yo nunca estoy contento, eso me hace irme cada día a dormir pensando en que hay que mejorar. Estoy satisfecho con lo que hemos logrado hacer en los últimos 8 partidos, los que yo he dirigido, con todas las bajas que hemos tenido y por cómo estaba el equipo. Perocomo entrenador. Y quiero que el equipo haga lo mismo, que entienda quede lo que lo hacen. Y quiero seguir ganando partidos. Esto es una, siempre lo he hecho así", trasladó públicamente. Un mensaje que en la caseta ya se conoce de sobras en las últimas 48 horas.