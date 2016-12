Zapater, el principal beneficiario del parón navideño

Alberto Zapater, en su condición de capitán del equipo, ha sido el primer portavoz del vestuario del Real Zaragoza en el primer día posvacacional tras el parón de Navidad. Y el ejeano, que es el único jugador que ha sido alineado en los 19 partidos de liga disputados hasta ahora, fue sincero al reconocer que esta pausa, a quien mejor le ha venido de todo el grupo, es a él, que renació para el fútbol profesional el pasado verano tras pasar casi tres temporadas fuera de órbita como consecuencia de diferentes problemas físicos que amenazaron incluso con su prematura retirada.



"Con los años te das cuenta de que eCreo que es bueno pensar así. Por eso, este parón me ha venido bien. Y no solo a mí, sino a todos", declaró con su habitual franqueza Zapater.El centrocampista aragonés va a aprovechar estas tres semanas completas sin liga para tonificar sus músculos y resetear mentalmente su singular situación en el apartado físico, donde está sorprendiendo a todo el mundo por su fortaleza y su capacidad de esfuerzo después de tanto tiempo apartado de la práctica del fútbol con la máxima exigencia. Y, junto a él, el resto del equipo se apresta a resintonizarse en la onda necesaria para alcanzar un mejor rendimiento que lo acerque a los ansiados puestos de cabeza a partir de enero. En este sentido, estas vacaciones navideñas de 2016 han sido diseñadas por el calendario a la medida del Real Zaragoza."Otros años no ha habido tanta fiesta, tantas vacaciones. Esta vez hemos tenido los suficientes días de pausa como para poder disfrutar todos en su lugar de origen, con sus amigos y su gente, algo que todo el mundo necesita de vez en cuando. Hemos aprovechado bien los días y eso va a ser bueno", subrayó el cincovillés.