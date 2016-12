Se acabaron los 9 días de vacaciones

Fin al lapso vacacional de la plantilla del Real Zaragoza. Este miércoles, a las 10.00, todos están citados en la Ciudad Deportiva para retomar el trabajo de entrenamientos después de haber consumido los 9 días de asueto que este año ha permitido ofrecer desde el cuadro técnico a los jugadores por el largo parón de Navidad y Año Nuevo que tiene la liga española, que abarca tres semanas completas. La vuelta al tajo será con una doble sesión en la que Raúl Agné, el preparador zaragocista, no contará de momento con ninguna novedad entre los componentes de su vestuario. No se esperan incidencias en el regreso de ninguno de los futbolistas, algunos de los cuales han pasado la primera parte de las fiestas en sus países de origen. Todos deben estar en tiempo y forma en Zaragoza en esta fecha.



entre los técnicos y los médicos del club. Xumetra lleva desde octubre parado por una rotura ósea, en el peroné de una de sus piernas. Edu García convalece de una delicada intervención quirúrgica en un testículo tras un desafortunado pisotón de un rival hace un mes. Y Fran, con problemas en un tobillo, no pudo jugar en los dos últimos choques previos a la pausa festiva. A los tres, Agné los espera con los brazos abiertos., de la jornada 19ª, que supuso el triunfo del Real Zaragoza por 1-2 y la concatenación de dos victorias consecutivas (junto con la anterior ante el Oviedo por 2-1 en La Romareda) que sirvieron de bálsamo para un equipo que estuvo en un tris de caer en una segunda crisis profunda ocho días antes tras la catástrofe de Cádiz (3-0 adverso) y tres jornadas enlazadas con un solo punto sumado.que, como anunció Agné en la previa al último choque en Madrid,Ahora,, que está, tiene por delante. Raúl Agné espera estos días como un tramo temporal de grandes beneficios técnico-tácticos para poder inculcar al equipo los últimos detalles de su plan futbolístico, a emplear en los cinco meses y medio decisivos que aguardan por delante al Real Zaragoza. Serán casi dos semanas únicamente para asimilar conceptos, para hacer decenas de simulacros, con tiempo y calma, sin que la competición apriete el fin de semana ya que no hay liga. De hecho, el día de fiesta que tendrá el equipo coincide con el 1 de enero, que es domingo esta vez. El resto, incluida la mañana del 31 sábado, la plantilla tiene cita con el entrenador.Así pues, tras un necesario tiempo muerto favorecido por el calendario del torneo,. Eso sí,. Espera tras la esquina un mes que mezclará la liga, la competición y las transacciones del mercado día a día, hora a hora. Y varios de los componentes del equipo zaragocista serán protagonistas de la película.