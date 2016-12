"Lo hemos medio arreglado con dos victorias, pero hay que mejorar muchas cosas"

"La situacion la hemos medio arreglado con dos victorias en los últimos partidos pero, si tenemos los puntos que tenemos, es porque hay muchas cosas que mejorar. Y somos conscientes de ello. También de que podemos hacerlo (mejorar)". Este es el breve pero certero resumen del presente del Real Zaragoza que ha hecho Alberto Zapater, el capitán del equipo, en su comparecencia en rueda de prensa tras el primer entrenamiento del equipo al regreso de las vacaciones navideñas.



El grado dedel equipo, al menos desde el punto de vista de los más veteranos y experimentados jugadores de la plantilla, continúa siendo alto cuando la liga se acerca a su mitad y el mercado invernal va a abrir 30 días para restaurar el equipo en la medida en que sea posible. Zapater, eso sí, ha dejado para estamentos superiores los detalles de ese margen de mejora que necesita urgentemente el Real Zaragoza.respondió el de Ejea de los Caballeros cuando se le instó a que pormenorizara las cuestiones más relevantes que presentan taras en el juego del actual equipo.El plantel regresó al trabajo con el dulce paladar de sus dos triunfos seguidos ante el Oviedo (2-1) y el Rayo Vallecano (1-2) que lo han dejado ubicado en 8ª posición con 27 puntos, en el ras de las plazas de promoción de ascenso. Esta última victoria en Madrid, la primera del curso a domicilio, un lastre, el de no saber ganar lejos de La Romareda, que ha supuesto un peso inmenso en el ánimo de los jugadores y técnicos desde agosto. "Claro que es un alivio haber logrado por fin ganar fuera de casa el último día. Habíamos tenido antes muchas oportunidades de hacerlo y siempre habíamos fallado, no lo conseguíamos. Pero, cuidado, ahora no nos podemos relajar por haberlo logrado y pensar que ya está todo solucionado", avisó Alberto Zapaterredundó al respecto.El '21' zaragocista avisa también desde su atalaya de experto competidor que, una vez que se reanude la liga el próximo día 8 de enero ante el Girona en La Romareda,y el resto de competidores de la Segunda División. Ya no hay tiempo que perder en debates y llegan los partidos decisivos para definir cuál va ser el futuro y las verdaderas aspiraciones del equipo durante la segunda vuelta."En junio, seguramente estemos donde tengamos que estar. Ahora llega elHasta ahora, hemos vivido en primera persona cómo, ganando dos partidos seguidos te acercas arriba y, perdiéndolos, te vas para abajo. Esto es porque está todo muy igualado aún. Hasta ahora, hemos visto como equipos que empezaron abajo han acabado arriba, por ejemplo, el Getafe. Pero eso ya no pasará dentro de poco. En unas jornadas, eso ya no podrá darse. Así que llega elsugirió Zapater.