El Sevilla estudia el mejor destino para Juan Muñoz

El Sevilla FC, club propietario de los derechos del delantero zaragocista Juan Muñoz, estudia con detalle cuál debe ser el futuro inmediato de su prometedor futbolista en la segunda parte de la temporada. Desde la llegada del parón de Navidad, hace 8 días, está abierta la duda sobre si el delantero centro andaluz debe seguir cedido en el Real Zaragoza o sí, por el contrario, dada su situación de poca relevancia en los planes tácticos del área técnica del club aragonés, es conveniente que Muñoz recale en otra escuadra de Segunda División para afrontar con mejores perspectivas la segunda vuelta.



. Desde el punto de vista de los sevillistas, la cesión tampoco está saliendo todo lo favorable que deseaban cuando la consumaron hace cuatro meses, ya que Muñoz no está disponiendo de los minutos ni de la confianza de los técnicos del club zaragozano que preveían iba a permitirle progresar a sus 21 años. Ese era el fin del Sevilla, donde Juan Muñoz ya había debutado tanto en liga como en competiciones europeas durante la campaña pasada, procedente del filial hispalense., aquel de la derrota en Soria por 2-1 ante el Numancia (donde marcó el primero de sus, todos a domicilio, pues no ha logrado estrenarse en La Romareda). Entre Milla y Agné, los dos entrenadores que ha tenido el Zaragoza en este inicio liguero, han alineado a Muñoz eninexorablemente. Algunas de sus participaciones fueron meramente simbólicas, como los 2 minutos que pisó el campo en Getafe (salió en el minuto 91) o los 5 minutos que le dio Milla el día del Alcorcón en casa. Otras apariciones también se quedaron en el terreno de lo insustancial, como los 14 minutos que dispuso en Tarragona o los 19 en el campo del Levante, días en los que apenas pudo entrar en juego.En definitiva que, globalmente,y, con la recuperación de Dongou tras la lesión de rodilla que ha tenido al camerunés de baja desde agosto hasta hace 20 días, el horizonte del sevillano, lejos de esclarecerse, todavía se complica más de lo que ya está ahora en los planes de Agné. De hecho,. Una rehabilitación, la de Dongou, que ha llevado a Juan Muñoz a quedarse inédito en los dos últimos duelos, ante Oviedo y Rayo Vallecano, circunstancia que ha terminado por alarmar a Juan Muñoz y, por derivación, al propio Sevilla FC respecto del peso específico que va a tener en lo sucesivo en la caseta zaragocista.Al no tratarse de un '9' tanque (mide 1,78 y no responde al perfil de gran cabeceador o fijador de defensas en el área). Ahí, predomina siempre el. Y, desde hace poco,Difícilmente va a tener prevalencia en la pizarra de Agné un ariete que solo es efectivo dentro del área y al que, mayormente, hay que suministrarle los balones por diferentes vías de acceso. Se trata de una cuestión de estilos, de idiosincrasia, de forma de entender el juego y de casar en el puzle del actual equipo.El Sevilla, sabedor de estos detalles y de todo lo adyacente que envuelve el presente de Juan Muñoz en el Real Zaragoza, va a procurar dar la mejor solución al caso. En el área deportiva zaragocista se recomendó calma al jugador y a su entorno, puesA estas alturas del caso,apurado en la tabla clasificatoria todo el curso, que pretende reforzarse en todas sus líneas. Los almerienses ya pujaron por la cesión de Muñoz en verano, pero entonces Milla ejerció de polo de atracción del jugador hacia Zaragoza (comparten la misma empresa de representación). Ahora, el club rojiblanco que dirige el zaragozano Fernando Soriano se postula de nuevo ante la directiva del Sevilla como posible destino de Juan Muñoz si éste abandonase el Real Zaragoza en las próximas fechas ya que, curiosamente, tienen previsto desprenderse del punta Chuli, vieja aspiración zaragocista cuando Ángel Martín González era director deportivo, que llegó a estar inscrito en las filas blanquillas durante 10 minutos hace dos temporadas -cedido por el Betis- pero al que se debió renunciar por no cumplir con los requisitos de tope salarial que exigía la LFP.