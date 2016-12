Un equipo mutilado de cabeza

El Real Zaragoza solo tiene computados 15 remates de cabeza a las porterías contrarias en 19 jornadas. Una media paupérrima. Unos números delatores de la estructura del equipo. Que definen de manera cristalina a qué puede jugar y a qué no puede hacerlo bajo ningún concepto.



La comparativa con los otros 21 rivales de la categoría ayuda a comprender en su verdadera dimensión este asunto que, por decantación inevitable,. A años luz de generación y eficacia en el juego aéreo respecto del romo Real Zaragoza.El contraste que desnuda esta carencia de fábrica del cuadro zaragocista no llega solo en ese tramo alto de la tabla estadística., el equipo -antes de Milla y ahora de Agné- ya queda retratado con todo detalles.Y el tercero más torpe en el ataque por alto en las áreas adversarias, el Mirandés, ha rematado de cabeza 27 veces (12 más).Atendiendo a la parte media de esa tabla de registros, la que describe lo que se entiende como un mínimo de normalidad en esta conducta del juego ofensivo, basada en centros y búsqueda de remates de cabeza a gol, los números del 8º al 13º de esa clasificación son los referenciales. Ahí se encuentran el Cádiz y el Nástic de Tarragona, con 38 cabezazos; el UCAM Murcia y el Reus, con 36; y el Alcorcón y el Getafe, con 34. Es decir, un sexteto de escuadras que, sin alharacas, han logrado acosar con peligro y solvencia las metas del contrincante a base de fútbol directo entre 29 y 33 veces más que el Real Zaragoza.El plantel zaragocista no tiene, especialista en el juego aéreo.que pueda convertirse en elemento sorpresa por arriba en determinadas fases de necesidad durante los partidos.hace 10 días cuando dio argumentos que justificaran su decisión de alinear como lateral derecho ante el Oviedo a Bagnack en vez de Isaac. Hablaba de asuntos defensivos, obviamente, pero es que la carencia es superior en ataque.De hecho,dos expertos en esta disciplina. Pero no hay nadie más.en lo que va de liga, casi la mitad del torneo. Y que lo hiciera precisamente Cabrera (fue el 1-1 al Córdoba). Y que, claro, llegase a balón parado, en un córner, que es la única forma de que los centrales se hallen en el área rival a la espera del centro por alto. Aquello acabó siendo una rareza, una cosa absolutamente excepcional tal y como está compuesto el equipo en sus características individuales.en cualquier dispositivo ofensivo que pueda prepararse en el fútbol:Otra comparativa que ilustra estees la que deriva de observar los goles que los porteros zaragocistas han recibido de cabeza por parte de los rivales. Son cuatro. Dentro de la media de la normalidad (tres o cuatro) que indican las estadísticas en cuanto a los goles que los equipos han marcado de cabeza hasta ahora. Roger hizo el segundo y Campaña el tercero en el 4-2 del campo del Levante. Manu del Moral inició la remontada del Numancia en el 2-1 fatal de Los Pajaritos. Lekic aguó la victoria en Mallorca al lograr el 2-2 así.. El salto es sensible hasta el tercer cajón del podiúm: el Cádiz y el Lugo llevan 6. Una buena media llevan, con 5, el Levante, Almería, Oviedo y Elche. En la normalidad se mueven, con 4, Mallorca, Córdoba, Getafe y Valladolid; y con 3, el resto, hasta dejarSe pueden buscar, aún, más basamentos numéricos que colaboren a argumentar las causas del tipo de juego al que se ha visto abocado a utilizar el Real Zaragoza 2016-17 desde agosto hasta diciembre. Pero quizá no haga falta abundar más, dadas las evidencias y la contundencia de los expuestos. Hablan solos.