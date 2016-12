En el mismo punto, del lío a la calma un año después

Cómo cambian las cosas dependiendo del envoltorio. Un mismo bien, un mismo ser, una misma situación, tiene una lectura distinta según la vestimenta, según el momento en el que se produce. En el fútbol, especialmente, este tipo de evaluaciones son habituales. Y el Real Zaragoza es un paradigma cristalino en estos momentos, próximos a la Navidad y en medio del parón de la competición por el fin de año.



. En términos numéricos y materiales, en una situación, sino gemela (hay algún matiz diferenciador), si muy asemejable a la que vivía en esta misma fecha de 2015.. Lo que, con razonamientos de índole futbolística y de administración de recursos humanosfue sostén de(Ranko Popovic), que acabaron repercutiendo por(Ángel Martín González),hacia quienes ocupan esas responsabilidades.. Un análisis provocado por la curiosidad de los datos, por lo peculiar del comportamiento humano en virtud de cuáles sean el origen y el fin de sus conductas. Porque, ciertamente,, la que este año se puso entre semana en septiembre).de los recolectores. Los mismos kilos de grano dieron pie a una metamorfosis profunda en el Real Zaragoza de hace un año que, esta vez, no ha lugar.Cierto es que Popovic estaba señalado desde tiempo atrás y, a diferencia de este curso actual, aguantaba en el banquillo lanceado semana a semana mientras el equipo no acababa de arrancar. Y que, en la comparativa con el presente, esta vez el iniciador de la temporada, Luis Milla, hace ya tiempo que se quedó por el camino para dar paso a Raúl Agné, que cumple dos meses en la plaza. En el ámbito ejecutivo, a Martín González el crédito se le fue gastando a chorros durante los primeros cuatro meses de competición, tras un verano poco afortunado. En la actualidad, Narciso Juliá tiene una consideración bien distinta dentro de la entidad. Su talante, su manera de proceder, sus criterios profesionales, están lejos de los de su antecesor y, por ello, la valoración interna en la compañía la tiene mucho menos abollada (con enorme diferencia, además) que la que acabó ostentando su precedesor.Es evidente que,en lo concerniente al rendimiento del equipo, a la solvencia de la plantilla y a la ubicación puntual del proyecto en el escalafón de la Segunda División,¿Por qué? La interpretación de esta fotografía queda al albur de cada observante.el rumiar del pasado reciente, la familiarización de la gente con la rutina de la categoría, el perfil de la plantilla, las expectativas de partida, el agotamiento que genera vivir el cuarto año consecutivo en Segunda, la fe insondable, el olfato, los miedos a repetir pasos que no dieron buen resultado... quién sabe dónde hay más porcentaje de razones para queen un colectivo tan amplio como el que rodea al Real Zaragoza en todos sus estratos.. La diferencia más relevante radica en la distancia con los puestos de promoción. El año pasado, los 27 puntos servían para caminar a 4 puntos del 6º puesto, mientras que esta vez, los mismos 27 están al ras de ese escalón con premio. Pero la diferenencia con el ascenso directo, con la 2ª plaza, es la misma: 6 puntos, entoces marcados por el Córdoba, ahora indicados por el Girona. Sin embargo, por abajo, aquel Zaragoza gozaba de un colchón superior al actual respecto de los puestos de cola, los del descenso a Segunda B. En 2015, la horquilla era de 8 puntos por encima del peligro (19 puntos tenía el Albacete, 19º en la tabla), mientras que ahora es de únicamente 6 (21 puntos ostenta el Almería).