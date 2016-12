Costas y Naranjo, del Celta, otra pareja de piezas apetecibles escrutada

, que. Por su parte,con quien estuvo a punto de subir a Primera., al margen de su ubicación natural por la izquierda. Naranjo anotó 16 goles en los 36 partidos que jugó con los granas, 12 de ellos en una soberbia segunda vuelta en la que, entre sus equipos batidos, estuvo el Real Zaragoza en La Romareda (aquel polémico 0-1 del lío de Lanzarote y Reina) . Nacido en Chapela, localidad perteneciente al municipio de Redondela (Pontevedra), lleva en el club celeste desde la categoría infantil y ha llegado a ser internacional sub-21 con España en 2014, momento en el que coincidió con el entonces portero zaragocista Whalley. Debutó en el primer equipo de Balaídos en el inicio de la temporada 2013-14, hace cuatro cursos, de la mano de Luis Enrique. Con 18 años, se hizo con un hueco en aquel Celta de Primera División y jugó 17 choques en su estreno en la élite a un buen nivel. En la campaña siguiente, sin embargo, y ya con Berizzo como entrenador, solo participó en un choque oficial, muy al final del torneo, por lo que su año fue de total regresión. Por ello, en la temporada pasada, el Celta decidió cederlo al Mallorca, donde fue titular indiscutible con Albert Ferrer y Fernando Vázquez en 24 choques, todos completos, hasta que se lesionó en febrero con una rotura del cuarto metatarsiano del pie izquierdo y quedó inédito en los últimos tres meses y medio de liga por esa molesta dolencia.Este pasado verano regresó al Celta y, pese a sonar de nuevo en varios movimientos de préstamo, el jugador y su entorno apostaron por convencer de una vez al reticente Berizzo y Costas se quedó, con el 4 a la espalda como dorsal, en el vestuario gallego. No ha avanzado nada., la victoria celeste por 2-1 ante el Valencia en Vigo, día en el que fue alineado los 90 minutos. Únicamente ha sido convocado en otros dos choques más, permaneciendo en la grada casi todo el tiempo. El resto de su actividad tuvo lugar en la, una reducida aparición circunscrita al duelo en Bélgica ante el Standard Lieja, que el Celta empató a uno en septiembre; y a un envite de la eliminatoria de. Ahora, Costas vuelve a considerar que lo que necesita es jugar cada fin de semana y entiende que lo más recomendable es una cesión.Caso similar es el del punta. El onubense (Rociana del Condado) de 22 años y 1,82 de estatura,como elemento emergente de Segunda. Apostaron por él, pero no ha convencido a Berizzo y no ha podido hacerse hueco entre Iago Aspas, Guidetti, Sisto, Orellana y demás jugadores de nivel que posee el equipo pontevedrés en su vanguardia. Todavía joven, con pasado en el Recreativo de Huelva, el Villarreal B y el citado Nástic de Tarragona, Naranjo necesita volver a jugar con asiduidad para no perder por completo este complicado año en el que no ha logrado estrenarse en Primera División todavía.el mismo día que jugó Costas (en Lieja ante el Standard) y, además, en la victoria gallega por 2-0 en Balaídos ante el Panathinaikos de Atenas griego.El Nástic está intentando hace varios días reclutar a Naranjo, como acaba de hacer con Achille Emana, para volver a montar la delantera de los éxitos del año pasado ahora que el presente de los de Tarragona es desesperado, en la cola de la categoría y con muy mala pinta. No parece que ése vaya a ser el destino del punta andaluz, al que pretende el 80 por ciento de los equipos de Segunda que estudian reforzarse en enero. Entre ellos, el Zaragoza.