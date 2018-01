Pelé dice que Maradona sintió "celitos" por preferir a Messi

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, afirmó hoy que el argentino Diego Armando Maradona sintió "celitos" cuando expresó en una entrevista su preferencia por Lionel Messi.

"Hubo unas entrevistas en las que parece que él (Maradona) se sintió molesto porque dije que Messi era el mejor jugador hoy. Esos celitos, ¿no?", contó Pelé en una entrevista divulgada hoy por la televisión Globo.

"Maradona me dijo: '¿Usted no me quiere? ¿No te gusto?' Y yo le dije: 'Maradona, me hicieron una pregunta y me preguntaron quien era el mejor jugador ahora. Si fuese en su época yo decía que era usted", aclaró el exjugador, de 77 años, en un tono de buen humor.