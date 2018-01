Marta Frías dirigirá el amistoso entre España y Holanda

La árbitra internacional Marta Frías continúa acaparando la dirección de partidos de alta relevancia, añadiendo este próximo 20 de enero otro encuentro más de estas características que a sus 37 años decorará en mayor grado una extensa y provechosa trayectoria. La cacereña, aunque aragonesa a todos los efectos, pitará el España-Holanda amistoso, que reunirá a las dos selecciones femeninas absolutas en la localidad murciana de San Pedro del Pinatar. Marta Frías, pionera y ahora referente para la nueva hornada de colegiadas, cada vez más numerosa, se siente feliz por la designación y también por el claro repunte que el fútbol femenino está viviendo en España. Ella trabaja actualmente para acelerar si cabe esa evolución en positivo. Lo hace predicando con su ejemplo y trasladando todos sus conocimientos a los jóvenes, como ha hecho este jueves en Huesca, en la sede provincial del Comité Aragonés de Árbitros de Fútbol.

“Lo que queremos es ir abriendo el camino a los nuevos árbitros, a los cursillistas. Contarles que el árbitro en sí no es solo lo físico y lo técnico, ya que debe formarse como persona para poder llegar a la élite”, explica Marta Frías sobre el motivo de su visita a la capital altoaragonesa, donde le acompañó entre otros/as la oscense Carmelo Capistrós, como le acompaña en la banda ejerciendo las funciones de asistente en algunos partidos de la Primera División Femenina, de la Liga Iberdrola. En la misma arbitra igual la aragonesa Paola Cebollada.

Entre las lecciones de Marta, “los pasos que hay que seguir y lo que se valora para el cambio de categoría. Y lo que más se valora es el trabajo y la constancia. Mi lema siempre ha sido el que quiere, puede. Yo he llegado a donde he llegado por el trabajo diario”, afirma. Además, es clave “la humildad. Cuando empecé era Martas Frías Acedo y ahora soy Marta Frías Acedo. Sigo siendo la misma y eso me ha llevado lejos”. Tanto como a pitar en Liga de Campeones después de una carrera forjada a martillo y cincel desde el fútbol base, a través de las categorías regionales y nacionales. No ha abandonado el dirigir partidos en inferiores, cosa que sigue haciendo cuando no es designada en la Primera femenina.