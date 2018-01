El partido más negro de Samu Sáiz

Samu Sáiz, el mediapunta de la rubia cabellera que asombró la temporada pasada con el Huesca en Segunda División, vivió el pasado domingo el partido más negro en su ya extensa carrera. El madrileño fue expulsado en los últimos compases del encuentro de la FA Cup que enfrentaba a su actual equipo, el Leeds United de la categoría de plata, con el Newport County galés, formación de una división menor. Samu se fue a la calle por escupir a un jugador rival, acción que el árbitro estipuló después de atender la reclamación del propio futbolista, mostrando el impacto en la zona frontal de su camiseta. La roja le ha supuesto un castigo de seis partidos al ex azulgrana, quien pidió disculpas por haber protagonizado esa lamentable escena.

Lo que pasó en el partido de Copa, en el que el Leeds fue eliminado tras caer 2-1, es la única mancha -fea eso sí- en el devenir de su paso por el conjunto del mítico estadio de Elland Road. Allí llegó este verano y pronto su juego vertical y sus cabalgadas casi suicidas enamoraron a la animosa hinchada del histórico club británico, que congrega 40.000 espectadores en cada comparecencia local. Tal fue el impacto del fichaje de Samu, adornado por un ‘hat-trick’ en Copa de la Liga, que los aficionados le compusieron un cántico que entonan con pasión desde entonces.

En total acumula en lo que va de temporada 9 goles en 25 partidos oficiales, 5 de ellos en la Championship. La pasada campaña firmó 12 dianas con el Huesca, siendo indispensable en la clasificación de los altoaragoneses para el ‘play off’ de ascenso a Primera. Esa es la categoría que busca ahora el Leeds United en Inglaterra, puesto que la entidad poseedora entre otros títulos de tres ligas lleva más de una década fuera de la Premier League. Para colaborar en ese objetivo los británicos, mediante su director deportivo español Víctor Orta, ficharon los británicos a Samu en verano por alrededor de 3,5 millones de euros. El Atlético de Madrid y el Huesca se repartieron al 50% el montante de la operación.

Este pasado domingo Samu Sáiz perdió los nervios en el minuto 90 de su encuentro frente al Newport County, al escupir al rival Robbie Wilmott y ser expulsado mientras el juego estaba detenido. El Leeds fue eliminado en el estadio galés de Rodney Parade y el club criticó justo después el comportamiento de su futbolista calificándolo de inaceptable. Samu pidió disculpas a Wilmott, al Newport, al Leeds y a los aficionados y prometió haber aprendido de su error y no volver a cometerlo. No es el ex canterano del Real Madrid habitual en este tipo de situaciones, pese a que como él mismo ha reconocido es muy protestón en el campo.

De momento, la grada de Ellan Road tendrá que esperar para poder ver de nuevo el artificioso pero efectivo juego del que es ya uno de sus ídolos, un Samu Sáiz que pasó dos temporadas en el Huesca de grato recuerdo para los seguidores oscenses.