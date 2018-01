Álex Sánchez, rumbo a Sídney

"Hay veces en la vida en la que el corazón no atiende a la razón y hoy me despido de mi casa". El zaragozano Álex Sánchez dijo ayer adiós en particular al CD Tudelano, club de Segunda División B en el que venía militando, y en general al fútbol español para poner rumbo a Australia. Allí, a más de 17.000 kilómetros de distancia, el delantero de 28 años defenderá la camiseta del Sydney Olympic, conjunto que compite en la segunda categoría del país austral y donde estará a las órdenes de Gorka Etxeberria, técnico donostiarra que ha tenido mucho que ver en su incorporación.