Xavi: "En Qatar no hay democracia, pero la gente es feliz"

En una entrevista, publicada en La Vanguardia, Xavi Hernández ha realizado unas sorprendentes declaraciones sobre el país en el que reside actualmente: Qatar. Según el exjugador del F.C. Barcelona, a pesar de que "no hay democracia, la gente es feliz"

Esta respuesta llegó después de que le preguntaran si no era contradictorio criticar a España por el hecho de que varios exconsejeros del Govern estén en la cárcel, con vivir y trabajar en un país en el que no existe la democracia. "Mi país no es Catar. Es cierto que no hay un régimen democrático, pero la gente es feliz. Están encantados con la familia real, llevan sus fotografías en el coche, le dan sueldos por ser de allí, cuidan a sus ciudadanos…”, aseguró Xavi.

Esta semana, el jugador de fútbol votó de amarillo en las elecciones catalanas, en alusión a "los políticos que están presos", y mostró su indignación porque "esto pase en un país democrático".