Zidane elogia a Vallejo.

El único descarte de Zidane para un Mundial de Clubes en el que tan solo puede inscribir a 23 jugadores era Vallejo, pero el joven central tiene opciones de jugar finalmente si el francés Rapahel Varane no se recupera de sus molestias musculares.

Tras el partido ante el Sevilla, Zidane confirmó que Vallejo formará parte de la expedición madridista que partirá a Emiratos Árabes el domingo por la mañana y le lanzó elogios por su partido.

"Jesús va a venir con nosotros, ha hecho un gran partido y me alegro por él porque está siempre preparado. Juegue o no siempre está bien. Me alegro por su partido", manifestó en rueda de prensa Zidane.