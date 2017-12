Diez datos y curiosidades de la decimocuarta jornada en Primera

Las derrotas del Valencia y del París Saint Germain en Francia han reducido el número de equipos invictos en las grandes ligas europeas en lo que va de curso. Junto al conjunto azulgrana y el madrileño, solo el Manchester City, en Inglaterra, el Inter en Italia y el Oporto y el Sporting Lisboa en Portugal no conocen la derrota todavía.

3. El Atlético de Madrid, dieciocho partidos sin perder.

Además de ser uno de los equipos que no conoce la derrota en lo que va de temporada, el Atlético Madrid ha conseguido cifras históricas hasta ahora. Acumula dieciocho encuentros seguidos sin perder, un récord para Diego Pablo Simeone, que iguala esta cifra solo conseguida antes en la entidad rojiblanca en 1941 y 1991.

4. Sergio Ramos, récord de expulsiones.

El central del Real Madrid, que vio la tarjeta roja en el encuentro que su equipo disputó en San Mamés frente el Athletic Bilbao, se convirtió en el jugador con más expulsiones en la competición española. Acumula diecinueve rojas el sevillano, una más que Pablo Alfaro y Xabi Aguado, que terminaron sus respectivas carreras con dieciocho.

5. El Real Madrid, sin gol a domicilio.

El Real Madrid sumó en San Mamés su segundo encuentro seguido como visitante sin lograr anotar. El partido de Bilbao se une el del Wanda Metropolitano, donde tampoco vio puerta. Acumula el equipo de Zinedine Zidane, que el año pasado hizo pleno anotador en sus partidos, 258 minutos en blanco como visitante. Ha dejado de marcar el Real Madrid en 3 de sus veinticuatro partidos de este curso, el peor inicio, también, de Cristiano Ronaldo, con dos goles en Liga. Sus peores números desde que llegó al Real Madrid.

6. El peor inicio liguero del Real Madrid desde el 2008-2009.

El Real Madrid, último campeón de Liga, fue incapaz de ganar en Bilbao el sábado. Ha ganado ocho de sus catorce partidos. Ha perdido dos y empatado cuatro para totalizar 28 puntos, el peor registro del cuadro madridista desde la temporada 2008-2009 en la decimocuarta jornada, con el alemán Bernd Schuster en el banquillo.

7. El Celta cortó la racha del Barcelona en el Camp Nou.

El empate del Celta en el Camp Nou puso fin a la triunfal trayectoria del Barcelona como local. El conjunto que ahora entrena Ernesto Valverde acumulaba, antes de la visita del equipo vigués, dieciocho victorias seguidas. Desde que empató con el Real Madrid hace justo un año, el 3 de diciembre de 2016, en la temporada pasada.

8. El Atlético de Madrid, ningún penalti a favor y el que más en contra.

El Atlético Madrid es el único equipo al que no le han pitado ningún penalti a favor en lo que va de competición. Después de catorce jornadas sigue sin ejecutar lanzamientos desde los once metros. Pero además, con el que le señalaron el sábado ante la Real Sociedad es al que más le han indicado en contra. Sin embargo, el lanzado por William José fue el primero de los tres que terminó en gol. El Barcelona y el Levante son los únicos equipos a los que no les han pitado ningún penalti en contra.

9. El Leganés se reencuentra con el triunfo tras cuatro derrotas seguidas.

El Leganés frenó en seco la caída en picado que aventuraba tras sus últimos encuentros y firmó un contundente triunfo frente el Villarreal en Butarque que le devuelven al buen momento con el que arrancó el curso. El equipo madrileño, que había perdido consecutivamente contra el Sevilla, el Valencia, el Barcelona y el Celta, logró su sexto triunfo de la temporada y ascendió hasta la séptima plaza, a un punto del Villarreal, que marca los puestos europeos.

10. Arambarri, el expulsado más tempranero.

La tarjeta roja que vio el uruguayo del Getafe Mauro Arambarri, antes de la media hora del partido que su equipo jugó contra el Valencia, fue la más rápida en lo que va de temporada en LaLiga Santander. El centrocampista sudamericano tuvo dos amonestaciones en cuatro minutos. La primera en el 21 y la segunda en el 25, que le supuso la tarjeta roja.