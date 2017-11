Cantona, imputado por haber tratado de racista a Deschamps

El exfutbolista francés Éric Cantona fue imputado por difamación tras haber tratado presuntamente de racista al seleccionador galo, Didier Deschamps, por no convocar al madridista Karim Benzema, informan este miércoles medios locales.

El abogado de Deschamps, Carlo Alberto Brusa, confirmó a la radio "RMC" la denuncia del seleccionador por difamación, lo que se traduce en una causa de este tipo por una imputación automática que tuvo lugar el pasado viernes.

Cantona consideró en una entrevista al diario británico 'The Gardian' en mayo de 2016 que el hecho de que Deschamps no convocara para la Eurocopa de Francia a Benzema y a Hatem Ben Arfa, ambos de origen magrebí, respondía a motivaciones racistas y no deportivas.