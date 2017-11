Un derbi sin puntería

El RZD Aragón y el Ebro no pasaron del empate sin goles en el derbi aragonés de la categoría de bronce. El cuadro de César Láinez consiguió dejar su portería a cero por primera vez en esta liga, pero no generó excesivo peligro en ataque. Tampoco el conjunto de Emilio Larraz disfrutó de muchas ocasiones, aunque sí estuvo más cerca del gol. Los visitantes pidieron dos penaltis por manos que el árbitro no consideró.

El encuentro comenzó con polémica. A los dos minutos, el balón impactó en la mano de Maxi, pero el árbitro no entendió que hubiera voluntariedad. Replicó el Zaragoza con un centro de Pep Biel que Ahmed lo estropeó con un golpeo alto. En el 6, Ahmed cedió la pelota a su portero, Mainz, leyó la situación y llegó antes para encarar a Jagoba y regatearlo antes de que el guardameta lo derribase fuera del área. La falta se sacó sin consecuencias.

El partido estaba entretenido, pero fue un espejismo porque tardó en llegar la siguiente acción de peligro. Leto se internó por su banda y Diego Simón despejó a saque de esquina. Después, Javi Cabezas, finalizó muy mal un contragolpe al llegar hasta el borde del área. El ex del Huesca remató en lugar de pasar y Jagoba adivinó bien su intención. En el minuto 35 se produjo la segunda jugada polémica del partido. Maxi desvió con la mano un tiro de Teo Tirado y de nuevo el colegiado no vio voluntariedad. El Aragón, con el viento a favor, lo intentó con balones colgados y a través de saques de esquina, aunque mal ejecutados. La primera parte terminó con la sensación de que el Ebro tuvo más opciones, sobre todo con dos penaltis que no se señalaron.