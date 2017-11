El Ríos despliega su potencial

La satisfacción por los frutos del trabajo bien hecho continúa sintiéndose en el seno del Ríos Renovables, que atraviesa el mejor momento de la temporada. El abanico de posibilidades se ha ampliado para el conjunto aragonés con la batalla por clasificarse para la final de la Copa del Rey en el horizonte más lejano y el deseo de colarse en la Copa de España como objetivo más cercano. La mejoría de los de Santi Herrero conllevó el pasado viernes la pérdida de la imbatibilidad del Movistar Inter, emoción final incluida (3-2) . Los aragoneses se erigieron en matagigantes, mostraron sus hechuras y aguantaron el último arreón del actual campeón de Liga. Gracias a ellos, ya no existe ningún conjunto que no haya hincado la rodilla en la Primera División española. Un dato contundente.

El equipo encadena cuatro compromisos sin conocer el amargo sabor de la derrota: Levante (6-6), Peñíscola (3-2), Santiago Futsal (5-5) y el mencionado choque ante los madrileños, que desató la apoteosis en el pabellón Siglo XXI. Tras un dubitativo inicio de campaña, las piezas van encajando; los cimientos del Ríos se asientan para tener opciones de triunfo ante cualquier rival. Sobre los motivos del fuerte crecimiento que está experimentando el equipo, la experimentada voz de Nano Modrego sitúa el punto de inflexión en la segunda parte contra el potente FC Barcelona Lassa, en la que supone su última derrota. A pesar del abultado marcador final (3-8), «competimos de tú a tú y empatamos el marcador en la segunda parte, con tres goles cada equipo. Nos dimos cuenta de cómo debemos jugar si queremos seguir peleando por objetivos más elevados que la permanencia», asegura.

El brillo que están exhibiendo los aragoneses en el juego colectivo ha propiciado un ambiente idóneo para que, a su vez, aparezcan sobre el parqué destellos de calidad individual. El cierre Adri Ortego encabeza, con 12 dianas, la lista de máximos goleadores de la competición. Un ‘killer’ a orillas del Ebro. E Iván Bernad es un nombre recurrente en las listas de mejores paradas. Solo hay que ver la puntera salvadora que sacó para evitar el gol de Rafael en los instantes finales ante el Inter... Pólvora arriba y un candado atrás, síntomas inequívocos de buena salud futbolística.

Esta vitalidad permite a los blanquiazules posar sus miras en la Copa de España, un torneo cuyo acceso se le resiste desde el año 2013. Los aragoneses se encuentran en estos momentos en la novena plaza de la tabla clasificatoria con 15 puntos en su casillero, un registro que iguala al del octavo clasificado –el Plásticos Romeros Cartagena, al que ya doblegaron en los cuartos de la Copa del Rey–, a pesar de haber disputado un partido menos.

El Ríos quiere volver a interpretar el papel de verdugo. Cuatro son las jornadas que restan para que finalice la primera vuelta y se configuren las ocho primeras posiciones de la tabla, las que permiten el acceso al torneo. «Tenemos opciones», manifiesta Nano. «El calendario que aguarda (Gran Canaria FS, Aspil Vidal Ribera Navarra, Palma Futsal y Catgas Energía) no es excesivamente duro, en el sentido de que no nos medimos con ningún grande», explica. Cuatro finales que comenzarán este sábado a domicilio en tierras canarias. «Es en lo único que pensamos. Es un choque importantísimo que puede incrementar nuestras opciones de clasificación», continúa.

La presencia de Nano Modrego en el pabellón insular no es segura. «Voy a intentar entrenar con el grupo esta semana para coger sensaciones, pero siempre con cautela. Si no estuviera al 100%, prefiero esperar y que no se agrave el esguince. Quiero tomarme las cosas con más calma esta temporada», cuenta. Con o sin la presencia del veterano jugador, el Ríos buscará seguir extendiendo su dulce presente.