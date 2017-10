"Los culés aragoneses han comenzado a darse de baja de las peñas"

El posicionamiento del FC Barcelona respecto a la situación política que atraviesa Cataluña ha caldeado los ánimos de los barcelonistas que viven fuera de la Comunidad vecina. El 20 de septiembre, apenas 10 días antes de que se celebrase el referéndum del 1 de octubre, la directiva que preside Josep María Bartomeu lanzó un comunicado “en defensa del país, de la democracia, de la libertad de expresión y del derecho a decidir”.

El pasado fin de semana, después de que el Gobierno español anunciase que va a aplicar el artículo 155 de la Constitución, Bartomeu reiteró su “apoyo absoluto” a las instituciones democráticas que han sido elegidas por el pueblo catalán. Asimismo, durante una Asamblea General Ordinaria que se celebró en el Palau Blaugrana, el dirigente culé señaló que “el diálogo es la única vía de solución posible” y mostró su “solidaridad” con los estamentos afectados y los medios de comunicación públicos.

Instantes antes de que finalizase su discurso, los socios compromisarios comenzaron a entonar gritos de “¡libertad!, ¡libertad!, ¡libertad!”, proclamando un sentimiento que no todos los barcelonistas comparten. El hecho de ser aficionado oriundo no significa, ni mucho menos, respaldar el proceso independentista. Además, un 10% de la masa social del club -hay alrededor de 150.000 militantes oficiales- no reside en Cataluña.