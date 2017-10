Cristiano Ronaldo se corona de nuevo como el mejor del mundo

Cristiano Ronaldo fue galardonado este lunes por segundo año consecutivo con el premio 'The Best' de la FIFA, que designa al mejor jugador del mundo durante la última temporada.

El astro portugués volvió a coronarse rey del fútbol mundial después de un curso para enmarcar, en el que ganó la Liga de Campeones, la Liga española, la Supercopa de Europa y la Supercopa de España.

Cristiano, de 32 años, que se impuso en la votación al argentino Lionel Messi y al brasileño Neymar, recibió el galardón que lo acredita como 'The Best' ('El mejor') de manos de los exfutbolistas Diego Armando Maradona y Ronaldo Nazario, en una gala que tuvo lugar en el emblemático London Palladium de Londres.

"Quiero agradecer a mis compañeros, tanto en el Real Madrid como en la selección. Fue un año extraordinario. Y ya son 11 años que estoy aquí: dedicación, trabajo, trabajo duro, esa es la clave. Lo que quería cuando empecé era ganar trofeos colectivos e individuales, y lo he conseguido", aseguró un emocionado Cristiano en portugués tras recibir el galardón.

"Este premio es para mi familia, la que está aquí conmigo y la que no. También para mis dos hijos en casa; acabo de ser padre y voy a serlo de nuevo dentro de un mes. Estoy muy feliz", prosiguió el deportista, que estuvo acompañado de la jaquesa Georgina Rodríguez, madre de su futura hija.

Ronaldo suma así un nuevo trofeo más a su ya de por sí amplio palmarés, en el que tiene, como premios individuales, cuatro Balones de Oro, dos galardones a 'The Best', tres premios de la UEFA a mejor futbolista de Europa y cuatro Botas de Oro, entre otros muchos.

"No me olvido de mencionar a Leo (Messi) y a Neymar, quienes están aquí. También a los aficionados del Real Madrid, a mi presidente (Florentino Pérez), todos ellos me apoyaron durante todo el año", expresó CR7 tras cambiar al inglés.

"Estamos en Inglaterra por primera vez y gano el premio segundo año consecutivo; estoy muy feliz. Es un gran momento para mí. Sé que tengo seguidores en todo el mundo y les tengo que dar las gracias por su apoyo. Es genial estar aquí con tantos jugadores de tanta calidad y estoy muy feliz", subrayó el portugués.

Por su parte, Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, ha sido reconocido como el mejor entrenador de la temporada.

El preparador francés, segundo el año pasado, se impuso a los italianos Massimiliano Allegri (Juventus de Turín) y Antonio Conte (Chelsea), después de la que fue una campaña inmejorable, en la que el Real Madrid ganó LaLiga, la Champions League y las Supercopas de España y de Europa.

Zidane sucede en la lista de ganadores al transalpino Claudio Ranieri, ahora en las filas del Nantes, quien hace dos años guió contra todo pronóstico al modesto Leicester City al título de la Premier League.

"Mi inglés es muy malo, por eso lo vamos a hacer un poco en francés y en español", expresó Zidane al recoger el premio de manos de Ranieri.

"Este trofeo es una locura y significa muchas cosas. Es un honor estar aquí, es algo increíble; nunca pensé que iba a recibir algo así de importante. Quiero darle las gracias a los jugadores; es gracias a ellos que hay espectáculo", prosiguió Zidane, emocionado.

"Gracias también a Antonio (Conte) y Massimiliano (Allegri); esto es un poco vuestro. Lo he ganado yo, pero vosotros sois grandes", dijo en italiano el francés.

"Gracias también a mi mujer. Te quiero mucho. Siempre estás aquí. Y, obviamente, gracias al Real Madrid. El club me dio la posibilidad de entrenar a estos jugadores, a estos fenómenos: Cristiano, Luka, Toni, Marcelo. Gracias a todos mis futbolistas. Es un placer y esto es por vosotros", concluyó.

Además, los jugadores del Real Madrid Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos y Cristiano Ronaldo y los del FC Barcelona Andrés Iniesta y Leo Messi, además del exculé Neymar, han sido elegidos como miembros del FIFA FIFPro World11, según se ha desvelado este lunes en Londres durante la gala de los premios.

El conjunto de Zinédine Zidane, como ganador de LaLiga Santander y la Liga de Campeones, ha acaparado casi la mitad del once ideal, con representantes en todas las líneas salvo en la portería. Así, el brasileño Marcelo se ha alzado como el mejor lateral zurdo, mientras que Sergio Ramos lo ha hecho como mejor central junto al italiano Leonardo Bonucci.

También han entrado el croata Luka Modric y el alemán Toni Kroos como centrocampistas junto al barcelonista Andrés Iniesta, y el portugués Cristiano Ronaldo, con el argentino Leo Messi, conforman el mejor trío atacante junto al exbarcelonista Neymar, ahora en las filas del París Saint-Germain.

El subcampeón de la 'Champions', la Juventus, ha reunido a los tres futbolistas restantes, Gianluigi Buffon, Dani Alves -ahora en el PSG- y Leonardo Bonucci -actualmente en las filas del AC Milan-.

El once ideal de este año es el resultado de la votación de más de 24.000 futbolistas profesionales elegidos por sus propios compañeros en cada posición.

Además, se ha otorgado el premio Puskas al mejor gol de la pasada temporada, que recayó en el francés Olivier Giroud, del Arsenal, por su tanto de tacón por alto ante el Crystal Palace. Así, el galo se impuso a la venezolana Deyna Castellanos por su gol con Venezuela sub 17 y al portero Oscarine Masuluke, del Baroka FC.

Por otra parte, el Celtic de Glasgow se llevó el premio a la mejor afición, un galardón entregado por el camerunés Samuel Eto'o, y el delantero togolés del Slovacko checo Francis Koné fue premiado con el galardón al premio Fair Play tras asistir a un portero rival evitando que se ahogase con su propia lengua.