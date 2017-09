Diego Costa y el Atléticode Madrid, un reencuentro anhelado... con un año de retraso

Entonces, hace un año, ni el delantero ni el entrenador argentino ocultaron su deseo, el primero jugar de nuevo en el Atlético, el segundo de contar de nuevo con un atacante que le dio un rendimiento extraordinario; dos intenciones coincidentes pero finalmente frustradas por la negativa entonces del Chelsea de vender a Costa.

En esas circunstancias, el Atlético desistió en un objetivo que siempre mantuvo una posición prioritaria, como ha ocurrido este mismo verano, en cuanto surgió la opción de ficharlo, en cuanto las palabras del delantero y un mensaje de Antonio Conte abrieron una puerta que había sido cerrada por el club londinense hace un año.

"Sólo saldría del Chelsea para ir al Atlético", dijo el atacante el pasado mayo. "Tengo contrato y no tengo intención de salir, pero si hay cambios que pudieran reducir mis posibilidades, si el entrenador (Conte) no cuenta conmigo o quiere dar espacio a otro delantero, tendré que salir y todo el mundo sabe cuál es mi club preferido (en referencia al Atlético). No hay nada que ocultar".

Llegó ese 'cambio' del que hablaba. "El entrenador (Conte) no me quiere ahí. No sé por qué. Pensará que he hecho una temporada mala. Me ha mandado un mensaje. Un simple mensaje después de todo lo que he hecho ahí. A buscar equipo y ya está. Si no cuentan conmigo, hay que salir", desveló luego el 7 de junio, nada más concluir el partido amistoso entre la selección española y la colombiana.

Aunque la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) había ya ratificado la sanción para este verano de la prohibición de inscribir fichajes, ya era un objetivo firme del Atlético, por encima del francés Alexandre Lacazette, que terminó en el Arsenal. Diego Costa era de nuevo el número uno para reforzar la delantera.

Después de un largo verano, en el que Diego Costa nunca se llegó a incorporar al Chelsea, primero porque le dieron más vacaciones y después por su negativa a entrenar con el equipo londinense, su vuelta ya está concretada, tres años después de que el Atlético y él separaran sus caminos, porque el Chelsea pagó la cláusula de rescisión, 38 millones de euros, el 1 de julio de 2014, apenas mes y medio después de que el equipo rojiblanco y el delantero habían conquistado la Liga en el Camp Nou de Barcelona.

De entonces a ahora, en estas tres temporadas, el Atlético ha buscado reemplazo al ariete con diferentes perfiles de goleadores (en 2014-15 Mario Mandzukic, en 2015-16 Jackson Martínez y en 2016-17 Kevin Gameiro) sin encontrar la cuota de tantos que aportó Diego Costa, salvo en un jugador que no vino como recambio suyo: el francés Antoine Griezmann, su máximo goleador tres años seguidos.

A la vez, Diego Costa ha vivido etapas de contrastes con la camiseta del Chelsea, con el que ha sumado goles (21 en 2014-15, 16 en 2015-16 y 22 en 2016-17) y partidos (37 en 2014-15, 41 en 2015-16 y 42 en 2016-17), pero sin igualar ni sus números ni la confianza ni quizá la felicidad que había sentido en el Atlético de Simeone. EFE

