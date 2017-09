Las hijas del cierzo alzan el vuelo

Una salvación calificada de "éxito" por su entrenador, Alberto Berna, si se tiene en cuenta que "se trata de una categoría cada vez más profesionalizada. Las rivales que han ascendido de Segunda División –Madrid CFF, conjunto al que el cuadro zaragozano venció en pretemporada, y Sevilla– han elevado el nivel. Será un año muy bonito", asegura. Ante la creciente dificultad que parece presentar esta campaña, Berna aboga por una sencilla receta. "Todo lo que no sea tener los pies en el suelo será perjudicial para nosotros", explica.

El cuadro zaragozano peleará por la salvación con un grupo bastante renovado respecto al del curso pasado: las porteras Oihana Aldai y Esther Sullastres, las centrocampistas Denali Murnan, Maya Yamamoto, Arene Altonaga y Ainhoa López y las delanteras Chloe Richards y Macarena ‘Maca’ Morales se han sumado a las filas del club zaragozano. Además, Nora Sánchez ha promocionado al primer equipo desde el filial. Unos refuerzos "acertados" para Berna que van a contribuir a "mejorar" la plantilla. Estos han podido exhibir sus cualidades durante la pretemporada, cuyos resultados "hay que mirar en frío, tomando distancia", según el técnico.

Tras estas pruebas, el fuego real comenzará hoy (19.00, Gol) con la apertura de la liga en el estadio Pedro Sancho ante el todopoderoso FC Barcelona, que ha fichado a reconocidas futbolistas como Élise Bussaglia (Wolfsburgo), Natasa Andonova (PSG), Toni Duggan (Manchester City) o Fabiana Simoes (Corinthians). El cuadro culé ha contratado también a la central aragonesa Mapi León, que se reencontrará con sus excompañeras con el orgullo de haberse convertido en el primer traspaso de la historia del fútbol femenino español. Su presencia en el conjunto de Fran Sánchez se unirá a la de Bárbara Latorre.

Esta lista de jugadoras de contrastada calidad forma un plantel diseñado para recuperar la corona liguera y al que resultará muy difícil de batir, por lo que Berna, consciente de que queda todavía mucho trabajo por realizar, ondea la bandera de la humildad. "El equipo llega en buenas condiciones físicas, pero faltan los elementos tácticos. Es una consecuencia de realizar tantas incorporaciones. El partido ante el Barça será trabajo de pretemporada", asegura.

El preparador asume que transcurrirán varias jornadas hasta que la plantilla esté en disposición de competir con plenitud de garantías. "Para finales de mes, cuando lleguen nuestros rivales directos, esperamos estar bien", manifiesta. Berna anticipa que el paso del tiempo "hará evolucionar a la plantilla", aunque no descarta hincarle el diente al club catalán. "El partido será todo un reto, porque el FC Barcelona aspira a todo (Liga, Copa de la Reina y Champions) y la diferencia es abismal, aunque vamos a agotar nuestras opciones. No tenemos nada que perder y sí mucho que ganar", cuenta ilusionado, al tiempo que desgrana las claves para sumar ante el ambicioso proyecto blaugrana: "Tenemos que aprovechar las pocas ocasiones que tengamos y, en el plano defensivo, estar juntos, no dejar espacios entre líneas y replegarnos rápido". Sus consignas perseguirán blindar al equipo ante la gran amenaza rival: la delantera holandesa Lieke Martens. Nombrada MVP de la reciente Eurocopa que venció con su selección y Mejor Jugadora del Año por la UEFA, la indiscutible referencia del Barça se estrenará en el fútbol español ante el Zaragoza CFF.

Complicado pero apasionante inicio de temporada el que espera a las jugadoras de Alberto Berna, que lucharán para poder mirar a los ojos a una escuadra que opta a todo. Al fin y al cabo, son las hijas del cierzo.