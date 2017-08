El Barça sufre un 'hackeo' y 'anuncia' el falso fichaje de Di María

En el período que la cuenta ha estado 'hackeada', se ha anunciando la llegada del argentino Ángel di María ("Welcome Ángel di María to FC Barcelona! #DiMariaFCB"), precisamente un jugador que está en la agenda de los barcelonistas.

El club ha reaccionado con el siguiente mensaje: "Esta noche nuestras cuentas han sido hackeadas. Estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible. Gracias por vuestra paciencia".

Our accounts have been hacked tonight.

We’re working to solve the problem as soon as possible.

Thanks for your patience.