El singular récord de Xavi Aguado, en peligro

El mundo del fútbol vive plagado de récords: goles, asistencias, minutos, partidos disputados... Pero no todas las cifras reflejan una marca amable para el jugador. Xavi Aguado es tal vez el mejor reflejo de esta afirmación. El carismático capitán del Real Zaragoza, futbolista que más veces ha vestido la camiseta del nueve veces campeón (473), ostenta al mismo tiempo el singular registro de ser el futbolista que más veces ha sido expulsado en Primera División. Hasta 18 veces se marchó antes de tiempo al vestuario. Una condición que, hasta este fin de semana, compartía con su amigo y también exzaragocista Pablo Alfaro. Ambos lideraban desde hace varios años un ranquin al que este pasado fin de semana se ha sumado Sergio Ramos, después de ver dos tarjetas amarillas con el Real Madrid en Riazor.

13 temporadas en el Real Zaragoza convirtieron a Xavi Aguado en un símbolo del conjunto aragonés. Autor, a pesar de ser defensa, de goles tan importantes como aquel mágico vuelo en la final de Copa en Sevilla ante el Celta, al central catalán todavía le persigue un récord del que asegura "no me siento orgulloso". Porque, a pesar de haber visto 18 tarjetas rojas en su carrera, nadie recuerda a Xavi Aguado como un futbolista violento. "Volvía de viaje cuando se produjo la expulsión de Sergio Ramos. La escuché por la radio y lo primero que pensé fue: ya me ha igualado. Lo mismo que cuando me empató Pablo Alfaro", bromea Aguado, quien aunque "no le deseo mal a nadie", asegura estar "deseando" que alguien le arrebate esa marca.

Poderoso en el juego aéreo y con una elegante salida de balón, el central reconoce que prefiere ser recordado por otras marcas históricas que también portan su nombre. "El récord de partidos con el Real Zaragoza me gusta, y mucho. Este no tanto. Cuando batí el récord, Canal + me hizo un reportaje y muchas jugadas en las que fui expulsado eran por protestar, manos, faltas siendo el último hombre o pedir tarjeta para el rival. Ninguna por juego brusco, violento o por agredir a ningún rival", admite el central. Una posición que predomina con claridad en los primeros puestos de esta singular clasificación. Tras Aguado, Alfaro y Ramos, los tres con 18, aparece Juanito, zaguero del Real Betis o Atlético de Madrid entre otros, con 17 expulsiones.

Un récord entre amigos