Neymar: "Nunca me he movido por dinero"

El delantero brasileño Neymar Jr se mostró "muy feliz" por llegar al Paris Saint-Germain, al que quiere dar "los títulos que se merece", y negó que su salida del FC Barcelona haya sido "por falta de protagonismo".

"Estoy muy contento y muy feliz de venir a un gran club y a una ciudad maravillosa. No tengo palabras para describir lo que siente mi corazón y estoy animado para entrenar y jugar y ganar los títulos que este club se merece", señaló Neymar en su rueda de prensa de presentación oficial con el PSG.

En este sentido, dejó claro que su decisión de salir del FC Barcelona, "una de las decisiones más difíciles" de su vida, se debió a querer "buscar algo diferente". "No me ha influenciado nada. Mi deseo de venir fue porque era un nuevo reto, no porque me sintiese incómodo o con falta de protagonismo, nunca lo he buscado en mi vida, no es lo que quiero", zanjó.