Joel Valencia, de Eslovenia a Polonia

El 28 de agosto de 2011, coincidiendo con la primera jornada de la temporada 2011-12, Joel Valencia se convirtió en el futbolista más joven en debutar con la camiseta del Real Zaragoza. Todavía en edad juvenil, Javier Aguirre decidió dar la alternativa a un jugador de apenas 16 años y 8 meses cuyo fútbol, alegre e imprevisible, había cautivado previamente al técnico mexicano durante toda la pretemporada. Su estreno con el conjunto aragonés fue la única nota positiva en una tarde aciaga para el zaragocismo, en la que el Real Madrid de Mourinho arrasó La Romareda con una goleada humillante (0-6). Ahora, seis años después de aquel "inolvidable" momento, Joel Valencia mira al futuro con ilusión. Y lo hace desde Gliwice, al sur de Polonia, donde este próximo curso tratará de sobreponerse a un último curso complicado en el Koper esloveno.

"Afronto este cambio con muchísimas ganas. Vengo de pasar una época difícil, en la que he sufrido varias lesiones, y espero que esta nueva aventura sea muy positiva y me permita dar un salto en mi carrera. Yo siempre aspiro a más", explica el habilidoso jugador, cuyo principal objetivo se resume a "que me respeten las lesiones. Ojalá pueda demostrar el fútbol que tengo, no pido nada más".



Joel Valencia dialoga durante un entrenamiento con Manolo Jiménez, técnico que sustituyó a Javier Aguirre, con quien debutó el canterano en Primera División.