Sergio Ramos: "No nos gusta perder ni en los amistosos"

"No nos gusta perder ni en los amistosos", dijo Ramos al ser preguntado por la abultada derrota ante el Manchester City (4-1). "El resultado no fue bueno aunque el trabajo sí. Hay que darle la importancia que tiene un partido de preparación", indicó el andaluz.

"Estamos entrenando bien y alcanzando el tono físico. Ante el FC Barcelona vamos a intentar hacer una buena actuación y, si podemos lograr un buen resultado, mejor", dijo el capitán merengue. "Vivir una sensación de lo que es un Clásico sirve para prepararnos de cara a lo que nos va a tocar durante la temporada. Tenemos muchos títulos que afrontar y siempre es bueno enfrentarte a los mejores", agregó.

Respecto a Kylian Mbappé, jugador del AS Mónaco pretendido por los blancos, el zaguero internacional dijo que no es jugador del Real Madrid. "Estás haciendo suposiciones", le espetó a un periodista. "Hablar de jugadores que no son de nuestro club es perder el tiempo. Me parece un gran jugador, con una tremenda proyección y muy joven", comentó.

"Respetamos lo que se dice, pero hablar de jugadores que no son del Real Madrid es perder el tiempo. Llevamos haciendo unos años muy buenos de títulos y es señal de que la plantilla está muy bien con los mejores jugadores", manifestó el capitán.

Además, cuestionado por otros asuntos, Ramos aseguró que cada pretemporada es "distinta" por trece años que lleve. "Cuando se gana todo es mejor. Seguimos manteniendo la ambición intacta cada año porque uno hace lo que quiere y es feliz jugando al fútbol. Me siento un privilegiado y aprovecho al máximo cada partido y entrenamiento. Voy a intentar seguir los máximos años posibles dando un buen nivel", señaló.

Por último, Ramos envió un consejo a los más jóvenes. "Les diría que el deporte es una manera de vivir, pero tiene que ir de la mano de la formación. Que sean felices, disfruten haciendo deporte y se cuiden. Que mantengan la humildad y la sencillez porque con trabajo y constancia se consiguen los sueños", finalizó.