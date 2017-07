Piqué: "La foto es mi deseo, el que tiene que comunicar que se queda es Neymar"

"La foto es mi deseo, fue una opinión personal. El que tiene que comunicarlo es Neymar. Por las conversaciones que he tenido con él, lo que he podido oler y lo que intuyo (aparte de las ganas que tengo) es que se queda. Fue por eso. Estábamos en un tono distendido con más compañeros y salió así", dijo Piqué en la rueda de prensa previa al partido de preparación contra el Manchester United.

De hecho, del equipo inglés y del encuentro no se realizó una sola pregunta. Todas fueron dirigidas a conocer el futuro de Neymar. "En ningún caso es nada oficial", insistió Piqué sobre la foto publicada en Twitter el pasado domingo. "No me toca a mí, el que tiene que comunicar esto es Neymar, pero es lo que me gustaría y lo que espero que sea", agregó.

"Cuando hablamos con él durante estos días hemos intentado exponerle, como compañeros y amigos, la situación en la que está. Es totalmente comprensible que se pueda replantear las cosas porque tiene 25 años, un talento único, y tiene opciones encima de la mesa. Al final lo que hacemos es que reflexione", explicó el central catalán.

"Puede ser por tema de dinero, de esto estoy convenido que no, o también por un tema de 'proyecto deportivo', pero creo que tampoco hay dudas porque no ha sitio mejor que el Barça; pero también puede ser por un tema personal. Que quiera tener un rol más importante porque aquí ha coincidido con el mejor jugador de la historia. Por este lado lo podría llegar a entender", manifestó.

"Neymar llegó a Barcelona con 20 años, es un jugador único, y creo que el Barça debe luchar todo lo posible por mantenerle. En el mercado no hay otro jugador igual que él. Si es por eso, yo se lo dijo, 'no te vayas a París', con todos mis respetos. Allí no le van a ver tanto y se lo juega todo a la carta de la Champions", sentenció Piqué.

Por último, el defensa blaugrana recordó que Neymar es todavía "un niño". "Es normal que tenga sus dudas, son comprensibles. "Estoy en la habitación con él, con sus amigos y me consta que estaban bastante contentos con la foto", finalizó Piqué.

Mascherano: "La foto de Piqué es el deseo de todos"

Por su parte, su compañero Javier Mascherano se mostró en los mismos términos que Piqué. "Esto es un tema personal de Neymar. Él valorará un montón de cosas que se le pasen por la cabeza y terminará tomando una decisión más allá de que cualquiera de nosotros pueda aconsejarle", aseveró.

"Lo que dijo Gerard (Piqué) es el sentimiento de todo el equipo. Es importantísimo para nosotros porque, además de su calidad como futbolista, también tiene una gran calidad humana. Deseamos todos que se quede. La foto de Gerard es un poco el deseo de todo el grupo. Representa mucho para nuestro equipo", espetó.

Por otro lado, Mascherano dijo estar "totalmente recuperado" de la lesión que le impidió terminar la final de la Copa del Rey, el último partido oficial de los culés el pasado curso. "Estoy contento por estar sano, a la par de mis compañeros, y por estar apto para poder competir dentro de mis posibilidades", dijo el argentino.

"Lo fundamental e imprescindible es poder optar por un puesto en el once inicial estando bien y después (con respecto a los partidos de pretemporada), está claro que no es normal jugar partidos ante rivales tan completos o importantes que nos ayudan a que la preparación sea mucho más rápida", dijo.

Por último, el 'jefecito' fue preguntado por los primeros días de trabajo con el nuevo técnico Ernesto Valverde. "La confirmación de lo que vimos en los últimos años en Bilbao es lo que nos hemos encontrado. Nos transmite sus ideas de ser un equipo agresivo, protagonista, con presión alta y sabiendo que tenemos que tener la mayor posesión posible".

"Hemos visto un poco los matices que se podían ver antes y ahora los desarrollará con jugadores más determinantes en el último tercio de ataque. Eso le hará quizá en algunas ocasiones variar algunas cosas, pero en sí, la idea general, es la mismo que vimos en los años con el Athletic", finalizó Mascherano.