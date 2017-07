Álex Remiro ya es portero del Huesca

Desde cinco minutos antes de que se anunciara la salida de Sergio Herrera , el Huesca ya contaba con un sustituto para su portería , pero no ha sido hasta la mañana de este viernes cuando se ha hecho oficial la llegada de Álex Remiro al Huesca. El joven guardameta, de 22 años, jugará durante una temporada cedido del Athletic de Bilbao, y se incorporará directamente a la concentración de Benasque.

“Suena a tópico, pero verdaderamente tenía muchos pretendientes dentro de la categoría, por lo que estamos muy felices de que se haya decidido por Huesca”, apuntaba el director deportivo del club azulgrana, Emilio Vega, respecto a la última incorporación realizada.

El jugador regresa así a la categoría de plata, donde ya militó el pasado curso con el Levante. Su cesión en el club valenciano se interrumpió en el mes de enero, cuando el Athletic Club lo reclamó para suplir la lesión de su compañero Kepa.

Remiro ha formado parte del combinado nacional en las categorías sub 17, sub 19 y sub 21.