Morata: "Volver una tercera vez... difícil"

El delantero español Álvaro Morata, traspasado este miércoles al Chelsea, declaró que, "si Dios quiere", este jueves estará en un club "que en los últimos años" siempre le "ha querido" y que ve "difícil" regresar una tercera vez al equipo blanco.

"Ha sido un verano un poco extraño para mí, Han pasado muchas cosas. Al final, si Dios quiere, mañana estaré en un club que en los últimos años siempre me ha querido, con un míster con el que he estado hablando constantemente y estoy muy contento", dijo.

"Me he entrenado, me he preparado para lo que pueda pasar. Estaba claro que al final el objetivo era éste. El fútbol es así. Me da pena irme del Real Madrid, pero espero que me vaya bien allí", agregó.