El Huesca busca cerrar la llegada del portero Álex Remiro

La dirección deportiva de la SD Huesca tiene muy claro cuál es el recambio deseado para suplir la marcha a Osasuna del portero Sergio Herrera, cuyo traspaso se ha oficializado este miércoles. Álex Remiro, joven guardameta del Athletic Club, sería su sustituto. Las negociaciones están avanzadas y el equipo azulgrana confía en poder atar la llegada de un arquero que no tiene sitio en la plantilla rojiblanca de Primera División.

Remiro, de 22 años y natural de la localidad navarra de Cascante, es un portero alto y corpulento que ha destacado en las categorías inferiores del Athletic y que ha formado parte de las selecciones españoles sub 17, sub 19 y sub 21. El Huesca apuesta fuerte por su contratación, aprovechando que en la entidad vasca le buscan acomodo al no entrar en los planes del Cuco Ziganda. El nuevo preparador de los vizcaínos ha apostado por Kepa y Herrerín, quedándole a Remiro la única opción de partir como tercer guardameta. Al tratarse de un jugador tan joven, tanto Remiro como el Athletic consideran que necesita minutos para continuar con su progresión.

Las novedades en la portería, para el Huesca, podrían ser más en un corto espacio de tiempo. Y es que el conjunto altoaragonés no cuenta con Javi Jiménez y se está a la espera de que el meta acepte alguna de las propuestas que tiene encima de la mesa. El sustituto deseado en este caso sería otro joven portero: Ánder Bardají (22 años). Pertenece a la Real Sociedad y al igual que le sucede a Remiro en el Athletic, dos porteros le cierran el paso en el primer equipo blanquiazul.